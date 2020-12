Klopp: – Når livet gir deg sitroner, lager du limonade

Se Liverpools sjansesløseri mot Newcastle øverst!

– Tabellposisjonen er det siste jeg tenker på. Det er hyggelig å være på topp, men det betyr ingenting, sa Klopp, som overfor klubbens nettsted uttrykte at han er glad for at 2020 snart er historie. Det sier han selv om året ga Liverpool den første serietittelen siden 1990.

– Når livet gir deg sitroner, lager du limonade. Jürgen Klopp

– De siste 30 årene har mitt nyttårsønske alltid vært at familien min beholder helsa. Aldri har jeg ønsket det med større overbevisning enn i år, for det er alt jeg er bekymret for. Alle andre problemer kan løses, men det som skjedde i 2020 (pandemien) er en ny opplevelse for oss alle, sa han.

– Jeg trengte det ikke, men det rammet oss alle, og vi må fortsette å håndtere det. Vi må beholde disiplinen. 2020 hadde ett høydepunkt, at vi vant Premier League, ellers var det store, store utfordringer. Jeg er glad for at året nesten er over, for å være ærlig. Bortsett fra at vi ble mester er det ikke et år jeg ønsker å tenke tilbake til i framtiden.

Jevnt

Ole Gunnar Solskjærs United-lag feirer nyttår på 2.-plass tre poeng bak Liverpool og med en kamp mindre spilt. Med seier over Aston Villa på årets første dag vil Solskjærs menn være à poeng med seriemesteren.

Det er jevnt i toppen, og Leicester og Everton følger ett poeng bak Manchester United.

For ett år siden hadde Liverpool 13 poengs luke ved årsskiftet, og med en kamp til gode på rivalene. Klopps lag kunne hatt en buffer også i år, men har nå avgitt poeng i to strake kamper mot lag fra nedre halvdel.

– Vi fikk ikke resultatet vi ønsket men det skjer verre ting i verden, sa Klopp til Amazon Prime etter kampen i Newcastle.

Limonade

– Prestasjonen var god, men vi fikk ikke uttelling.

Liverpool har vunnet sju av åtte kamper på Anfield, men bare to av åtte bortekamper.

– Vi avga poeng igjen, men vi er fortsatt på topp. Det viser hvor vanskelig sesongen er for alle, sa Klopp, som prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Når livet gir deg sitroner, lager du limonade.

