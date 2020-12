Finn (71) og Wenche (70) slo på TVen og så at huset var borte: – Vi gråter hver time

Klokken 04.30 onsdag morgen ble ekteparet vekket av politiet, som ba dem evakuere huset sitt så fort som mulig. De var på hytta i Valdres, og forstod ikke hva som foregikk.

Da de skrudde på TV-en fikk de seg et sjokk. Bildene viste hjemområdet deres i Gjerdrum, men huset deres var borte.

Da Wenche så nyhetene på TV begynte kroppen å skjelve og hun nektet å tro sine egne øyne, skriver Romerikes Blad, som først skrev om paret.

– Det så ut som en krigssone. Det er film, tenkte jeg. Dette kan ikke være sant, sier hun.

Ektemannen forteller at det har vært et svært vanskelig siste døgn.

– Vi gråter hver time. Det er helt forferdelig, sier en tydelig preget Finn Nilsen (71) til TV 2.

Tenker på naboene

Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for etter jordraset. De har vært savnet siden klokken 4 natt til onsdag, og letemannskapene jobber på spreng for å finne dem.

Han forteller om en utrolig lettelse over at de ikke var hjemme da katastrofen inntraff, men at de raskt begynte å tenke på hvordan det gikk med naboene.

Han har hatt kontakt med noen av naboene, men flere er også savnet.

– Jeg snakket med en nabo i morges. Vi visste at hun var trygg på Olavsgård, men hun ringte i dag og bekreftet det.

– Hun fortalte at situasjonen var helt forferdelig, og at hun ble reddet ut av helikopter og trukket opp av gjørmen, forteller Finn.

Rolig nyttårsfeiring

Paret blir på hytta til lørdag. Da reiser de tilbake til Gjerdrum, der de skal bo hos datteren.

– Da får vi summet oss og gått gjennom det som har skjedd. Så blir det litt arbeid nå, vi har ikke annet enn det vi har av klær på hytta, forteller Finn.

Nå venter en svært dempet nyttårsfeiring for paret, som er sterk preget. Hva som skjer fremover vet de ikke. Nå tenker de på naboene, og håper at de savnede kommer til rette.