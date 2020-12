Dette tror Nakstad er grunnen til ny smitterekord

Ved utgangen av året opplever vi ny smitterekord i Norge. Espen Rostrud Nakstad frykter at det må gjøres målrettede tiltak.

732 nye smittetilfeller registrert det siste døgnet. Stavanger opplever ny smitterekord, og smitten er på vei opp også i Oslo.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.555 nye tilfeller i Norge, og over 2,7 millioner personer har testet seg for viruset her i landet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i FHI er bekymret for at smittetallene snart er tilbake på de jevnt høye nivåene i november.

Dette tror han er grunnen

Helsetoppen forteller til TV 2 at mange kommuner sliter med å få kontroll på smittespredningen, og ligger på et vedvarende høyt nivå.

Han tror ikke økningen av antall smittetilfeller har en tilknytting til det muterte viruset fra Storbritannia, men sier at smittekjedene synes å være lokale, og ha gått i mange ledd i de kommunene som har flest utbrudd.

– De høye smittetallene er nok et resultat av den økte kontakten mellom mennesker i førjulstida. Vi er også i en årstid der flere treffes innendørs, sier Nakstad.

– Frykter du at vi går inn i det nye året med rekordhøye tall og må ta nye grep?

– Ja, vi frykter det og at det blir behov for nye målrettede med nye smitteverntiltak, sier Nakstad.

Vil bli utfordrende

Kombinasjonen av høye smittetall og at det er startet med vaksinasjonen kan bli utfordrende.

– Det vil bli vanskelig for kommunene å drive testing og smittesporing av stadig flere utbrudd, og samtidig skulle gjennomføre et omfattende vaksinasjonsprogram, sier han til TV 2.

Endret rekkefølge

Onsdag formiddag opplyste direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om den nye prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinen.

– Vi ser endring i smittepress og må foreta en justering ut fra et føre-var-prinsipp, sa hun.

Nå ser FHI nødvendigheten av å forberede vaksinasjon av de høyest prioriterte gruppene med helsepersonell sammen med de eldste, altså med første vaksineforsendelse.

– Helsepersonell har hele tiden vært prioritert, det er bare det at hittil har vi hatt risikogrupper, de eldste, som de som skulle komme først i prioriteringsrekkefølgen, sa Stoltenberg til TV 2.