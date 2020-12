Svenskene: – Jeg tror de norske utøverne er misunnelige på oss

Se Tour de Ski på TV 2 Sumo og TV 2 1. nyttårsdag

Ingen Therese Johaug eller Heidi Weng. Ingen Johannes Hösflot Klæbo eller Emil Iversen.

På grunn av den vedvarende koronapandemien har de norske langrennsprofilene bestemt seg for å droppe Tour de Ski denne sesongen. De må dermed se skisirkuset rulle videre hjemme fra sofaen foran TV-skjermen.

Sveriges Calle Halfvarsson, som ble nummer tre sammenlagt i 2015 i Tour de Ski, er overbevist om at han tror de norske langrennsløperne helst ikke ville blitt værende igjen hjemme i Norge når startskuddet for Tour de Ski går.

– Det er klart at det er kjedelig at de ikke er med. Men vil jo helst konkurrere mot de beste. Men det er nå noen plasseringer vi kan få i bonus i og med at de norske ikke er med, påpeker han overfor Expressen.

På spørsmål om hvordan han tror Emil Iversen og de øvrige norske tenker om å bli hjemme under Tour de Ski, kommer han med en klar melding.

– Det er jo sikkert trist for dem. Spesielt med tanke på at de fleste ser ut til å være i god form. Jeg tror de er misunnelige på oss, slår 31-åringen fast.

På grunn av fraværet til Therese Johaug og lagvenninnene har plutselig Sverige to av de største favorittene til sammenlagtseieren i Tour de Ski: Frida Karlsson og Ebba Andersson.

Men Ebba Andersson minner om at det ikke nødvendigvis er slik at de norske jentene ville ha spasert seg til seier.

– Uansett om de norske hadde vært med eller ikke, så vil det bli tøff motstand. Men jeg skal ikke stikke under en stol at de norske kommer til å være kjempemye savnet. Det er mange gode løpere vi går glipp av, påpeker Andersson.