Nok en smitterekord i Trondheim: – Avlys nyttårsselskapene!

Torsdag ble det registrert 83 nye Koronasmittede i Trondheim. Kommuneledelsen avholder nå et ekstraordinært formannskapsmøte om situasjonen.

Rekordene står i kø i Trondheim. Onsdag meldte kommunen om 79 smittede. Da sa ordfører Rita Ottervik (Ap) til TV 2 at smittetallet er alvorlig og altfor høyt.

Nå settes altså nok en dyster rekord, med 83 smittede.

– Avlys nyttårsselskapene, oppfordret ordføreren i et intervju med TV 2.

Krisemøter på rad og rekke

Trondheim kommunes ledelse avholder ekstraordinære møter hver eneste dag. Politikere og administrasjon drøfter nye tiltak for å stagge situasjonen.

Onsdag sendte kommunen ut en pressemelding om at det tradisjonelle nyttårsfyrverkeriet fra Festningen i byen avlyses.

Ifølge kommunedirektør Morten Wolden gjøres dette for å forhindre at folk kommer for nær hverandre.

AVLYSNING SATT LANGT INNE: Kommunedirektør Morten Wolden sier at han helst ikke ville avlyse nyttårsfeiringen, men følte seg tvunget til slutt. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Settinger der mennesker drikker alkohol fører gjerne til mer uvettig atferd, og selv om dette satt langt inne å gjøre fant vi at det er nødvendig.

Eksplosivt salg av fyrverkeri

Beslutningen om å av lyse det offisielle arrangementet førte til eksplosivt salg av fyrverkeri, skriver Adresseavisen. Folk som selger fyrverkeri forteller til avisen at mange flere nå kjøper fyrverkeri til eget bruk.

Kommunen har tidligere i desember besluttet skjenkestopp kl 22.

Videre diskuteres begrensninger i idretten og andre aktiviteter som fører til at folk møtes.

– Folk generelt holder seg for tett på hverandre, uttalte helse- og velferdsdirektør Helga Garåsen til TV 2 i romjula. Alle bør nå kjenne på ansvaret og holde meteren, også i en del situasjoner utendørs. Smitten bæres videre gjennom de mange møtene blant folk flest, advarte Garåsen.

FJORÅRETS NYTTÅRSFEIRING: Slik så det ut da Trondheims befolkning feiret nyttåret på Festningen. Foto: Frank Lervik/TV 2

Trondheim kommune har vedtatt en lokal forskrift som sier at ingen skal ha flere enn ti nærkontakter i løpet av en uke.