LeBron James feiret fødselsdagen med ny NBA-milepæl – på merkedag for likestilling

For første gang skjedde det mot et lag som ble ledet av en kvinne. Becky Hammon skrev NBA-historie da hun overtok lagledelsen av hjemmelaget San Antonio Spurs etter at trener Gregg Popovich ble utvist.

James scoret 28 poeng da tittelforsvarer Los Angeles Lakers vant 121-107 i Texas. Han rundet milepælen allerede i 2. periode.

– Jeg prøver bare å leve i nået og jobber med å forbedre spillet mitt. Jeg er velsignet som har fått drive med det jeg elsker så lenge, sa James, som har scoret tosifret antall poeng i alle grunnseriekamper siden 6. januar 2007, da han spilte for Cleveland Cavaliers.

Han er NBA-mester fire ganger – to med Miami Heat, en hver med Cavaliers og Lakers.

– Dette er et vitnesbyrd om hans profesjonalitet og stå-på-vilje, sa Spurs-trener Popovich.

Vakkert

Like etter at James nådde tosifret poengtall ble Popovich utvist for protester, og assistenten Hammon overtok lagledelsen. Aldri før har en kvinne ledet et NBA-lag i seriekamp.

– Jeg prøvde å få gutta i de rette posisjonene og holde motivasjonen deres oppe. Jeg skulle bare ønske at vi hadde fått seieren, sa hun.

– Hun har gått gradene, og nå har hun fått sjansen. Det var vakkert å høre henne bjeffe ut beskjeder. Hun bryr seg lidenskapelig om basketball. Jeg gratulerer både henne og ligaen vår, sa LeBron James.

– Dette er velfortjent. Hun vet hva hun driver med, og det er en grunn til at hun har nådd så langt. Hun er smart og kunnskapsrik, og spillerne respekterer henne. Hun kommer til å bli en god hovedtrener en dag, sa Lakers-trener Frank Vogel.

Blir hørt

Hammon har vært i staben til Popovich siden 2014.

– Selv med Pop på plass gjør hun seg hørt. Hun gir oss beskjed om defensive oppgaver og innøvde angrep vi bør prøve. Det ville vært kult å vinne for henne i dag, sa DeMar DeRozan.

Det ble spilt seks NBA-kamper på årets nest siste dag. Atlanta Hawks måtte tåle sitt første tap for sesongen da Brooklyn Nets vant 145-141. Dermed er Orlando Magic eneste ubeseirede lag.

Lakers har tre seirer og to tap.

