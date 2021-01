Stein (53) evakuerte sykehjemmet da et nytt skred gikk utenfor

Klokken fem onsdag morgen fikk Stein Teppen (53) melding om at det hadde gått et jordskred i Gjerdrum.

– Det var en dramatisk beskjed å våkne til. Det hadde gått et jordras, og at det antagelig var gått flere hus i raset, sier han til TV 2.

Teppen jobber i Norges Røde Kors som regionsleder i Øst. Han var én av mange som kjørte ambulanse og bidro med evakuering onsdag.

På kort tid fikk de mobilisert omtrent 20 beredskapsambulanser og 90 mannskaper, onsdag.

SØKER I LUFTEN: På grunn av faren for at nye ras kan utløses, søkes det fra luften etter de som er savnet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Til tross for at Teppen har vært ute i hardt vær tidligere, blant annet da han var med å rykke ut til Utøya i 2011, forteller han at det er vanskelig å planlegge for slike scenarioer.

– Grunnstammen ligger jo der, og grunnstrukturen i samarbeidet mellom de andre nødetatene er viktig når man står i en uoversiktlig situasjon. Vi er ute i gjennomsnitt annenhver dag i dette området.

Evakuerte sykehjemmet

10 personer er så langt ikke gjort rede for. Teppen sier det er en tøff situasjon.

– Vi synes selvsagt det er tøft. Vi tenker på de som er savnet, de pårørende, og de som måtte evakuere i hu og hast på natten, uten å forstå hva som skjedde.

Teppen var blant annet med på å evakuere sykehjemmet i Gjerdrum. Da de holdt på å evakuere beboerne, gikk det et nytt ras i skråningen utenfor hjemmet.

– Vi opplevde det som dramtisk vi også. Det er menneskelig å bli redd.

Uavklart situasjon

På grunn av fare for nye ras, blir det gjort søk fra luften over rasområdet. Teppen forteller at Røde Kors sitt søk- og redningsarbeid ble nedjustert noe onsdag kveld.

– Vi bidro først og fremst med evakuering av de som var her. Søket er for farlig å gå inn i på bakken, så der får vi ikke bidratt noe nå. Men alle mannskap sitter klare til å bidra.

Han synes det er vanskelig og svært fortvilende å ikke kunne gjøre jobben sin fullt ut, men skryter av nødetatene som jobber på spreng med det de kan for å lete i massene.

Største jordraset i nyere tid

Jordraset i Gjerdrum gikk natt til onsdag. Det betegnes som det største raset i nyere tid.

Da nødetatene holdt sin siste oppdatering torsdag kveld sa de at søket fortsetter gjennom natten med uforminsket styrke.

Innsatsleder Dag André Sylju uttalte på en pressebrief torsdag morgen at søket har pågått for fullt gjennom natten.

Det vil være ressurser i luften, for de observasjonene vi gjør over skredområdet er verdifulle i det videre arbeidet, sa politiets innsatsleder Håkon Berg.

Fortsatt har ti personer status som savnet, og politiet mener disse befinner seg i rasområdet. Til tross for at det snart har gått to døgn siden skredet, betegner nødetatene dette som en redningsaksjon.

– Dersom man har tilgang på vann og oksygen, så kan man overleve lenge i forskjellige konstruksjoner, sier Harald Wisløff i Norsk Folkehjelp til TV 2.