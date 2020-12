Kjetil Knutsen etter Zinckernagel-overgangen: – Perfekt timing

Philips Zinckernagel har signert for Watford. Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er stolt, og tror dansken kan bite godt fra seg på balløya. Samtidig fyrer han av gårde et stikk til Trondheim.

Tidligere denne uken kunne TV 2 erfare at Eliteseriens desidert beste fotballspiller, Philip Zinckernagel (26), kom til å signere en kontrakt med Watford. Den medisinske testen ble bestått dagen før nyttår, og TV 2 fikk fra sikre kilder at en overgang kom til å bli realisert rett over nyåret.

Nå bekrefter Zinckernagel overgangen.

26-åringen som har vært i Bodø/Glimt de siste tre årene forlater altså seriemesterne til fordel for engelsk fotball, og suksesstrener Kjetil Knutsen har vært i dialog med dansken gjennom hele prosessen.

– Han har orientert meg hele veien, noe jeg setter pris på. Det viser at vi har et tillitsforhold. Sjansen for at han kom til å bli værende hos oss skjønte vi ble liten. Vi har jobbet det siste året med å få han til å bli, det er ingen hemmelighet det, sier Knutsen til TV 2 kort tid etter han ble informert om at overgangen ble et faktum.

Stolt og privilegert

Bergenseren er glad over å ha jobbet godt og tett med dansken.

– Vi i Bodø/Glimt er veldig glad og stolt på Philip sine vegner. Jeg har vært privilegert som har fått jobbe med en så dedikert fotballspiller. Jeg er også sikker på at kulturen i Bodø har vært med å løfte han til det nivået han har kommet på.

– Reisen han har hatt hos oss, og utviklingen med laget har vært formidabel.

Han er sikker på at Philip vil lykkes på balløya.

– Jeg er overbevist over at han har noe der å gjøre. Philip kan bli enda bedre, sier han, og forteller at det ikke er tilfeldig at 26-åringen havner i Watford.

– Det er hardt og nøye arbeid fra klubben. Jeg tror det er en bevisst tanke når de henter ham, og jeg er sikker på at Philip kommer til å lykkes i England.

– Hvordan skal dere klare dere uten Zinckernagel?

– Det spørsmålet har vi fått tidligere, med både (Håkon) Evjen, og (Jens-Petter) Hauge. Vi har vist at vi har klart å videreutvikle laget, selv uten Eliteseriens beste spiller. Så kanskje det er perfekt timing, sier Knutsen.

Jobbet et år med å få dansken til å bli

26-åringens kontrakt med Glimt går ut ved nyttår, og Glimt har jobbet hardt det siste året med å få dansken til å bli. Suksesstreneren fra Bergen forstår valget.

– Han er i sin beste alder, og vi forstår og respekter valget til Philip. Jeg tror vi kunne videreutviklet han her i Bodø, men vi er stolte over at vi har vært med på reisen, og ønsker Philip lykke til videre.

– Han har vært en stor bidragsyter for det Glimt har prestert, legger han til.

Store overganger for Glimtspillere

Dansken føyer seg inn i rekken av spillere som har gått til større klubber og ligaer de siste årene. Amor Layouni (til Egypt), Håkon Evjen (til Nederland) og Jens Petter Hauge (til AC Milan) har alle tatt store steg i Bodø.

– I tillegg har vi flere spillere som Mathias Normann som er i Russland, og Alexander Sørloth som fikk sitt gjennombrudd i Bodø/Glimt. Det viser at klubben over tid kan videreutvikle spillere som går til større klubber. Samtidig som vi har klart å utvikle enkeltspillere, har vi utviklet laget, forteller bergenseren, og tror det kan være en stor motivasjonsfaktor de yngre spillerne.

– Slik vi har prestert, så er plutselig ikke kun Skandinavia som er aktuelt. Det er klubber fra mye høyere nivå som henvender seg, som for eksempel AC Milan. Det er utrolig inspirerende og motiverende for oss og for spillere, det er jeg helt sikker på.

Stikk til Rosenborg

Knutsen føyer også et stikk til Rosenborg og «Micke» Dorsin, som har vist interesse for dansken og tidligere har uttalt seg at det er større muligheter for å vise seg fram i Trondheim enn i Bodø.

– Vi vet det er mange som følger med oss og det som skjer i klubben. Det (Micke) Dorsin uttalte, vet jeg er feil. Akkurat nå tror jeg det er vi, sammen med Molde, som er de to lagene som blir tettest fulgt utenfor Norges grenser. Å leve tilbake i tid har heldigvis endret seg for oss.

– Overgangene vi har hatt de siste årene viser det, kontra det Rosenborg har hatt, legger han til.

Går glipp av mange millioner

At Zinckernagel nå forlater Glimt er ikke kun godt nytt. Dansken går nemlig gratis til Watford.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er en nedtur. Men sånn har det blitt. Vi må sørge for at vi treffer med spillerlogistikken, og utvikle det vi har her, sier han og trekker fram to spillere:

– Vi har for eksempel Runar Hauge og Sebastian Tounekti som spiller i den posisjonen. Vi stresser ikke med å erstatte Philip, men vi har visst med stor sannsynlighet at erstatteren må finnes.

– Har det vært snakk om en solidaritetssum fra Watford?

– Det vet jeg ingenting om, sier han.

Daglig leder Frode Thomassen er også kjent med overgangen, men har ikke besvart TV 2 henvendelser.