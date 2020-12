USAs verste seriemorder er død

Amerikansk politi saumfarer fortsatt landet for spor etter mange av ofrene hans.

Natt til nyttårsaften skriver Washington Post at Samuel Little er død, 80 år gammel.

Han er av FBI omtalt som landets verste seriemorder noensinne. Han har hevdet å ha drept 93 mennesker fordelt utover 19 amerikanske delstater. Ofrene hans var i hovedsak kvinner som levde på kanten av samfunnet, deriblant prostituerte, narkomane og fattige afroamerikanske kvinner. Drapene på dem ble i liten grad etterforsket og straffeforfulgt, skriver avisen.

Flere uløste saker

Myndighetene har erkjent at majoriteten av dem faktisk aldri hadde blitt kjent om Little selv ikke hadde begynt å fortelle om dem i 2018. Da han begynte å fortelle om drapene hadde han påbegynt en livstidsdom for tre drap.

Siden den gang har politiet brukt informasjonen Little ga fra fengselet til å gjenåpne en rekke drapssaker, selv om flere av dem fortsatt står uløst. I nær halvparten av sakene er ofrene ikke identifisert. Samtidig er en rekke av drapene blitt verifisert av politiet.

Ukjent dødsårsak



På spørsmål om hvordan han kunne unnslippe politiet i så mange år, har little forklart:

– Jeg går inn i min verden og kan gjøre hva jeg vil. Jeg går ikke inn i din verden.

Ifølge Washington Post ble Little erklært død ved et sykehus onsdag. Dødsårsaken er ikke kjent.