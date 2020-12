To av tre nordmenn planlegger å feire nyttår hjemme i egen bolig

1400 nordmenn har svart Norsk koronamonitor fra Opinions om sine nyttårsplaner, skriver de på sine nettsider.

Ifølge undersøkelsen svarer 65 prosent, omtrent to av tre, at de i all hovedsak kommer til å være hjemme i sin egen bolig på nyttårsaften. 24 prosent sier nei, mens resten har svart at de ikke vet.

– Annerledesåret 2020 avsluttes med en annerledes nyttårsfeiring for de fleste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Menn og kvinner svarer omtrent det samme, ifølge undersøkelsen. Selv om det i alle aldersgrupper er flere som sier «ja» enn «nei» på spørsmål om de holder seg i egen bolig, legger de til at det er et klart aldersskille der det er de over 40 år som i klar størst grad blir hjemme.

– Omtrent dobbelt så mange under 40 år vil feire nyttår utenfor egen bolig, sammenlignet med de som er eldre enn dette, sier Clausen.

I tillegg er det noen geografiske forskjeller:

– Andelen som i størst grad sier nei til at de blir hjemme nyttårsaften, er i Oslo (35 prosent) og på Vestlandet (28 prosent), skriver Opinion.

Natt til nyttårsaften ble det registrert 732 nye koronasmittetilfeller, noe som er en ny rekord.