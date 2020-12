Danmark tilbyr å sende hjelp etter Gjerdrum-skredet

Danske myndigheter har tatt kontakt med sine norske kolleger og tilbudt hjelp dersom det er behov for det etter leirskredet på Ask i Gjerdrum.

Onsdag ble det kjent at svenskene sender et kriseteam til Gjerdrum. Danskene tilbyr også hjelp hvis det er behov. Norge har foreløpig takket for omtanken, men sagt det ikke er behov for bistand foreløpig, opplyser danske myndigheter ifølge VG.

– Det er en fryktelig katastrofe som har rammet Gjerdrum og våre norske naboer. Derfor står vi fra dansk side selvfølgelig klare til å hjelpe hvis det er behov for det. Katastrofen understreker hvorfor vårt tette nordiske beredskapssamarbeid er så viktig. Vi vet aldri hvor og når katastrofen rammer, sier Danmarks forsvarsminister Tine Bramsen i en pressemelding.

(©NTB)