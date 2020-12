Gjennom hele onsdag har det pågått en enorm redningsaksjon i Ask i Gjerdrum kommune, i etterkant av det store kvikkleireskredet som har ført til at over tusen personer har blitt evakuert.

Like etter midnatt natt til torsdag forteller politiets innsatsleder Dag André Sylju til TV 2 at arbeidet vil pågå for fullt gjennom natten og morgendagen.

– Vi har mannskaper fra alle nødetater, fra frivillige organisasjoner, folk fra kommunen og fra NVE. Alle som er tilgjengelige vil fortsette å være til stede gjennom natten, sier han til TV 2.

Innsatslederen beskriver hendelsen som uvirkelig.

– Det er utenkelig, rett og slett uvirkelig. Det er et stort skred som er gått, og det er fryktelig mange som er involvert på forskjellig vis, sier han.

GJENNOM NATTEN: Nødetatene vil fortsette sitt letearbeid gjennom natten. Foto: Goran Jorganovich

Søker med droner

Ti personer er fortsatt meldt savnet. Ni personer er så langt meldt skadet, og et av tilfellene omtales som alvorlig.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon, og håpet er fortsatt å finne folk i live, sier Sylju.

HELIKOPTERSØK: Dette Sea King-helikopteret lettet fra området natt til torsdag. Foto: Goran Jorganovich

I natt søkes det i rasområdet med droner og helikopter, og politiet ser også på muligheten for å sende inn redningsmann med hund på bygg, om de anses som trygge nok. Hittil har det ikke vært mulig å gå fysisk ned i skredområdet.

– Hvordan oppleves det å ikke kunne gå inn i området?

– Frustrasjonen har vært stor. Mange vil mye mer enn det de har hatt muligheten til. Mange vil inn og hjelpe der det trengs mest. Men på grunn av karakteren i rasområdet, altså at det er såpass farlig å ferdes der, er det ikke blitt aktuelt å sette mannskap inn i rød sone, sier innsatslederen.

– Ti personer er ikke gjort rede for, nær et døgn etter skredet gikk. Hva er muligheten for å finne overlevende?

– Det blir kun spekulasjoner å tenke i de baner. Målet er å finne folk i live.

FÅR SKRYT: Politiets innsatsleder skryter av stå-på-viljen til alle som er involvert i den kompliserte aksjonen. Foto: Goran Jorganovich

Nytt skred onsdag kveld

Sylju forteller at det er to ting som har gjort stort inntrykk på ham underveis i redningsaksjonen:

– For det første er det de pårørende og de direkte berørte av skredet som har gjort størst inntrykk. Nummer to er den stå-på-viljen hos samtlige involvert i denne redningsaksjonen. Man blir så stolt av dem. Det er så mange dyktige folk som vil hjelpe til på beste måte, sier han.

Rundt klokken 23 onsdag kveld ble det meldt flere hus raste ned. Politiet opplyste først til TV 2 at dette gjaldt fire bygninger, men korrigerer det senere til to bygninger med totalt fem adresser.