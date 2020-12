– Jeg klamrer meg til håpet om at de er i live

Hans Jørgen Jansen våknet av telefon fra søsteren onsdag morgen, med spørsmål om han hadde fått med seg hva som hadde skjedd på Gjerdrum.

Før Jansen hadde fått summet seg skjønte han at broren Bjørn-Ivar (40), hans gravide kone Charlot og deres datter Alma (2 1/2) var blitt tatt av leirskredet.

HÅP: Hans Jørgen Jansen nekter å gi opp håpet om at broren, svigerinnen og niesen vil bli funnet i live. Foto: Privat

– Jeg tenkte bare shit. Det er ikke sant, sier han til TV 2.

Hans Jørgen snakket med broren sin på telefon senest tirsdag kveld.

– Jeg snakket med han mellom 20 og 21 en gang. Da sa han at de skulle være hjemme og ha en rolig kveld. Så dessverre var de garantert hjemme da raset gikk i 04-tiden, sier han.

Det var RB som skrev om Jansen først.

– Tragisk

Hans Jørgen klikket seg inn på alt av nyhetssider og forsto da at bygget med brorens leilighet måtte være ett av de første som ble tatt av skredet.

– Da jeg forsto omfanget av skredet, ble jeg helt satt ut. Det er jo bare forferdelig tragisk, sier Jansen.

Dagen har vært et virvar av tanker, samt jevnlige oppdateringer fra politiet.

Hans Jørgen har også forsøkt å støtte sin mor og søster så godt han kan midt oppi alt.

Hans Jørgens mor var onsdag kveld på vei til krisesenter for å få hjelp i denne vanskelige tiden.

Politiet sier at det med ganske stor sikkerhet er mennesker i rasområdet på Ask i Gjerdrum. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi alle syns det er forferdelig, og det er ekstra vanskelig når det eneste vi kan gjøre er å vente, sier han.

Midt på dagen onsdag følte Jansen at han måtte gjøre noe. Tenk om noen av de som var blitt evakuert visste noe om broren, svigerinnen og niesen Alma. Han klarte ikke å gi slipp på tanken.

Enorm respons

Jansen la ut et innlegg på Facebook hvor han ba folk om å si i fra dersom noen visste noe om den lille familien.

I løpet av tre timer ble innlegget hans delt over to tusen ganger.

– Tanken min, med å dele innlegget, var bare en søken etter svar. Jeg hadde aldri drømt om at det ville få så stor respons. Det er overveldende og helt fantastisk å se at folk jeg aldri har snakket med, over hele landet, bryr seg og tenker på oss, sier han.

Han skryter også over alle dem som stiller opp for de som har mistet alt de eier i leirskredet.

– Det viser at det er en enorm hjertevarme der ute, sier han og sender en tanke til alle som er i hans situasjon og savner sine kjære.

Venter på telefon

Hans Jørgens bror, Bjørn-Ivar, kona Charlot og deres felles barn Alma (2 1/2) har bodd i leiligheten på Gjerdrum i rundt ett år.

– De flyttet fra Skedsmo for å komme tettere på barndomsstedet Gjerdrum. Og i februar ventet de enda et barn, sier Hans Jørgen og blir stille.

Hans Jørgen går nå rundt i ring hjemme i sin egen stue og venter på telefon i fra politiet.

– Sist jeg snakket med den kvinnelige politibetjenten sa hun at de skulle ringe meg når de har noe nytt å fortelle. Nå sitter jeg, samboeren og barna våre og bare venter på et svar, sier han.

SØK: En person senkes ned fra redningshelikopteret over rasstedet i Gjerdrum, i søket etter savnede. Foto: Jil Yngland/ NTB

Politiet opplyser sent onsdag kveld at de fortsatt leter etter overlevende og ikke omkomne.

– Så lenge politiet har et håp om at de savnede kan være i live, så klamrer jeg meg til håpet. Det er jo en mulighet for at de befinner seg i en del av raset hvor det går an å overleve, sier Hans Jørgen.