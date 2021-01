Altfor mye fokus på person, sa Vedum – nå skal Sp-politikere tatovere Vedum på kroppen

Trygve Slagsvold Vedum har sagt han mener det at det er for mye fokus på personer. Nå får han en egen tatovering, t-skjorte og buttons i valgkampen til Senterpartiet.

Fredag sparker Trygve Slagsvold i gang valgkampen for Senterpartiets fem toppkandidater fra hvert fylke, får TV 2 opplyst.

TV 2 har sett deler av valgkampmateriale til Senterpartiet, som i desember var landets største parti flere målinger.

Det er historisk og Trygve Slagsvold Vedum seilet opp som en mulig statsminister etter valget i 2021.

Samtidig har Vedum avfeid spørsmålet om han er statsministerkandidat og uttalt at det blir for mye fokus på personer og posisjoner:

– Det viktigste er å løfte sakene. Det er altfor mye fokus rundt rundt Solberg, Støre, Vedum og Jensen. På grunn av sosiale medier og nettavisene blir det mer og mer fokus rundt personene, sa Vedum til VG i oktober.

– Har du ikke bidratt til det selv?

– Jeg prøver i alle fall å dempe det jeg kan.

Men nå skal Trygve Slagsvold Vedum profileres mer enn i tidligere valgkamper og får både sin egen t-skjorte, tatovering og buttons.

Tattis-Trygve

I valgkampen skal Sp-politikerne nå få muligheten til å tatovere Sp-lederen på kroppen. Det samme bildet skal også trykkes på t-skjorter og buttons i valgkampen.

SENTRAL: Trygve Slagsvold Vedum skal pryde mye av valgkampmaterialet til Sp.

– Partilederen har alltid hatt en sentral plass i våre valgkamper uavhengig av hvem som har vært leder. Det gjelder både på plakater og i andre sammenhenger (på samme måte som de fleste andre partiene). Buttons med Trygve ble også brukt for to år siden. Vårt hovedfokus vil i valgkampen være på de politiske sakene, skriver generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, til TV 2.

– Kan sette Støre ytterligere i skyggen

TV 2-kommentator Aslak Eriksrud mener det er «forståelig at Senterpartiet vil høste fruktene av en svært populær partileder».

– Det gjorde Høyre til gangs i sist valgkamp, og lyktes godt. Erna Solbergs person er Høyres kanskje aller beste kort. Et kraftig fokus på Vedum som person kan også sette Ap-leder Jonas Gahr Støre ytterligere i skyggen og skape et inntrykk av at valgkampens hovedmotstandere er Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg, sier Eriksrud.

Han mener Sp må passe seg.

BALANSEGANG: Aslak Eriksrud mener Sp kan komme til å stå i en spagat. Foto: Erik Edland / TV 2

– Nå har vi ikke sett alt valgmateriellet og heller ikke hvordan det faktisk blir brukt, men Senterpartiet må passe seg for at den ene strategien ikke slår i hjel den andre, sier TV 2s politiske kommentator, og fortsetter:

– Jeg skal like å se Vedum nekte å kommentere om han er statsministerkandidat, fordi «personfokus» ikke må overskygge «de politiske sakene», samtidig som hele partiet vandrer rundt med portretter av han på t-skjorter og ulike deler av kroppen sin. Det kan fort låte litt hult.

Kaffekopp på kløverstubbe

I 2014 lanserte Vedum kaffekoppstrategien. Den gang var partiet splittet og i dyp krise, men syv år senere forklarer Vedum mye av veksten med sin egen strategi.

Nå skal partiet videreutvikle strategien inn i valgkampen ved å tilføre en «kløverstubbe».

«For å understreke nærheten til natur og skog, og for å kunne sette seg ned å ta en kaffekopp på stand, så har vi lagt inn såkalte «kløverstubber» i årets sortiment», heter det i dokument TV 2 har lest.

Planen er at politikerne selv skal kappe stubbene, og «det skal helst være av lokalt tømmer».