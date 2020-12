Hvem kan slå Bolsjunov?

I fjor vant Alexander Bolsjunov Tour de Ski etter en tøff duell med Sergei Ustiugov og Johannes Høsflot Klæbo. Da ble ikke touren avgjort før Bolsjunov viste frem kjempekreftene opp alpinbakken i Val di Fiemme. Vår norske favoritt måtte da ta til takke med tredjeplassen.

Johannes Høsflot Klæbo vant touren som han ville i 18/19-sesongen. Sergei Ustiugov var på sin side helt utilnærmelig i touren da han var verdens beste skiløper i 16/17-sesongen. I fjor var han den eneste som nesten fulgte Bolsjunov til mål opp alpinbakken.

Nå sitter de to som var nærmest den unge russeren hjemme når touren starter i sveitsiske Val Müstair. Den ene redd for å bli smittet av covid19, mens den andre er slått ut av det samme viruset. Nå skal det sies at Ustiugov nå er friskmeldt og vel så det, men han ble ikke frisk tidsnok til å få en plass på det råsterke russiske laget.

For i fravær av sine to aller tøffeste konkurrenter, er det nettopp fra sine egne lagkamerater Alexander Bolsjunov vil få hardest kamp. Der fjorårets tour i stor grad var en konkurranse mellom Russland og Norge, blir det i år Russland mot røkla. Ikke bli overrasket om russerne gjør som Norge tidligere har gjort både på kvinne- og herresiden - vinner tredobbelt i Tour de Ski.

På distanserennet i Davos ble det fire russere på de første plassene. Andrey Melnichenko, Artem Maltsev, Denis Spitsov, Alexey Chervotkin, Evgeniy Belov, Gleb Retivykh, Ilya Semikov og Alexander Terentiev har nok planer om å gjenta bragden både på enkeltetapper og i sammendraget, der de vil slå følge med sin kaptein.

I likhet med sine norske kolleger, blir også Finlands Iivo Niskanen, Ristomatti Hakola, Joni Mäki og Perttu Hyvärinen hjemme fra touren. Svenskene stiller derimot sterkere enn tidligere i sesongen, med en Calle Halfvarsson tilbake i brukbar form. Med seg på laget har han svenskenes fremtidshåp William Poromaa, som i fravær av sine nordiske konkurrenter fort kan nærme seg sine første plasseringer blant de ti beste i verdenscupen. Helt i toppen kan vi imidlertid ikke forvente å se «söta bror», som dessverre ikke lenger er den stormakten i herrelangrenn de var for 5-10 år siden.

Mellom de russiske favorittene og de svenske håpene kan vi imidlertid vente å se flere mellom-europeere. Touren starter som nevnt i Sveits, og der vil vi nok se en rekke sveitsiske unggutter gå som om livet står på spill. I skyggen av Dario Cologna, som nylig ble kåret til Sveits’ nest beste mannlige idrettsutøver etter 1950, gror det godt i både kvinne- og herreklassen, noe vi har sett både i Davos og i Dresden.

Tour-kongen Dario Cologna hadde for ordens skyld fortjent et eget blogginnlegg. Det han har prestert i Tour de Ski er uten sidestykke. Med sine fire sammenlagtseiere og sju pallplasseringer troner han øverst på statistikkene fra touren, og hans siste seier kom så sent som i 17/18-sesongen. Stabilitet er nøkkelen i Tour de Ski, og med sine rekordmange topp ti-plasseringer i enkeltrenn har Dario vært tryggheten selv. Kanskje har han latt seg inspirere av sine unge lagkamerater til å finne frem Super-Dario til touren nok en gang.

Glem heller ikke det franske laget, som gjerne presterer godt i renn på samme høyde som de bor og trener til daglig. De franske gutta leverer ofte som lag, men på distanse mangler de den eneren Lukas Chanavat har blitt i sprint. I touren må de håpe at veteranene Maurice Manificat og Jean Marc Gaillard har funnet storformen i tide, eller at noen av unggutta tar det siste steget helt inn i verdenstoppen. Da kan det bli en franskmann helt i nærheten av pallen i sammendraget.

En nasjon som til en viss grad mangler et helt lag som presterer er den andre vertsnasjonen, Italia. Selv om mye tyder på at Francesco de Fabiani har funnet tilbake til formen fra et par år siden, er det nok i overkant å forvente en pallplass til slutt. For italienerne vil nok alt handle om etappeseiere, og her stiller de meget sterkt. På mange måter er årets tour helt perfekt for hjemmefavorittene Federico Pellegrino og Francesco de Fabiani.

Før den innledende skøytesprinten på mellomhøyde i Val Müstair er det bare å sette en stjerne bak navnet til VM-vinneren fra Lahti i 2017. To år tidligere tok Pellegrino seg til finalen i VM-sprinten i Falun, og uten sine norske konkurrenter på start er han også god nok til å vinne klassisksprinten i Val di Fiemme. De Fabiani har på sin side to soleklare vinnersjanser på de to klassiske fellesstartene, en distanse han har vært svært nær å vinne i touren tidligere. Ikke bli overrasket om italienerne stikker av med en etappeseier eller tre i årets tour, i fravær av blant andre Johannes Høsflot Klæbo.

Et annet navn man må se opp for, både på enkeltetapper og i sammmendraget er britiske Andrew Musgrave. Godt hjulpet av Musgraves lagkamerater har det britiske laget levert resultater på øverste nivå så langt i år. I touren kan du vente å se nevnte Musgrave og fransk-britiske James Clugnet kjempe om topplasseringer både på sprint- og distanserenn. Med fullklaff kan Musgrave også kjempe helt i toppen også i sammendraget.

Felles for både utøverne og trenerne på det britiske laget er at de alle bor i Norge. Det samme gjelder Irlands Thomas Hjalmar Maloney Westgård, nordmannen som konkurrerer for Irland. Om du var usikker på hvilke utøvere du skal heie litt ekstra på, har du kanskje fått svaret nå!