Moren til Auguste (21) og Mantas (27) er savnet etter skredet

Auguste Lasinskaite (21) våknet av en telefon fra broren Mantas Gulbinas (27) etter at kvikkleireskredet gikk på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Ingen fikk tak i moren, som hadde vært ute da skredet gikk.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg sa bare til kjæresten min at «nå drar vi hjem, for jeg tror det beste er at hele familien er samlet», sier 21-åringen til TV 2.

Mistet dekningen

Rasa Lasinshiene skulle bare gå en tur med hunden, og søskenparet forteller at faren snakket med henne i telefonen da skredet gikk like før klokken 04 på natten.

– Da sa hun at hun straks var hjemme etter turen med hunden. Det var det siste han hørte. Da gikk raset, og så mistet han dekningen og det var det siste han hørte fra mor, forteller Gulbinas.

Onsdag delte familien et innlegg på Facebook, der de spør om noen har sett eller hjulpet moren.

Flere andre har etterlyst sine kjære på samme måte.

– Håper

Fortsatt er det mange som ikke er gjort rede for etter skredet, men politiet uttalte onsdag kveld at det fortsatt letes etter overlevende.

Personene som er savnet er basert på hvem som er bosatt på de berørte adressene, og som politiet ikke har kommet i kontakt med.

Politiet har også hatt kontakt med familie og venner av de som er savnet.

– Hvordan tror dere de neste dagene kommer til å bli nå?

– Vi har ikke kommet så langt ennå, sier Gulbinas, mens søsteren legger til:

– Vi bare håper at hun dukker opp så fort som mulig.