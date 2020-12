Vålerenga slo serieleder Frisk Asker for andre gang på tre dager, Storhamar vant målrikt Mjøs-derby

Storhamar slo Lillehammer 7-5 i Mjøs-derbyet. De er med det bare to poeng bak serieleder Frisk Asker, som tapte 2-3 for Vålerenga på Jordal Amfi.

Tapet var Frisk Askers andre mot Vålerenga på tre dager. Mandag ble det 6-4 til VIF i Askerhallen.

Onsdag sendte Bobby MacIntyre Frisk i ledelsen etter bare tre minutter, men derfra og ut handlet det meste om Vålerenga, og spesielt Calle Spaberg Olsen.

18-åringen satte inn 1-1 i overtall etter 16 minutter, før han scoret igjen to minutter ut i andre periode. Andreas Stene økte til 3-1 fem minutter senere. Thomas Valkvæ Olsen sørget for spenning med sin 2-3-redusering åtte minutter før full tid, men VIF holdt unna.

Seieren gjør at Vålerenga nå er nummer tre med 46 poeng, tre poeng foran Stavanger og fire poeng bak Storhamar. Frisk Asker leder fortsatt med 52 poeng.

12 mål

I Hamar vant Storhamar derbyet mot Lillehammer 7-5. Mikael Zettergren noterte seg for to mål og en målgivende for Storhamar.

Stjernen vant lokaloppgjøret mot Sparta 2-1 i Sarpsborg. Timothy Mcgauley satte inn 1-0 til gjestene etter 26 minutter, før Andreas Heier økte med sju minutter igjen. Sander Thoresen reduserte like før full tid, men det endte 2-1 til Stjernen.

I Oslo-oppgjøret mellom Grüner og Manglerud Star ledet Grüner 3-2 til det var igjen åtte minutter. Deretter scoret Manglerud Star to mål på to minutter, snudde til 4-3 og vant kampen til slutt 5-3.

