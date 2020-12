Preget Gjerdrum-ordfører: – Tungt og vanskelig å forholde seg til

– Det er tungt og vanskelig å forholde seg til, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap), som onsdag kveld var svært preget av katastrofen som har rammet kommunen.

– Jeg håper inderlig at antallet på de som ikke er gjort rede for, fortsetter å gå ned, sier Østensen til TV 2.

Nå nærmer det seg en realitet hvor man begynner å få opp navn på enkeltpersoner.

– Det blir tungt, sier han.

– Vi er jo ikke et stort sted, så det er klart at dette preger oss. Sjansen for at vi kjenner mange av dem som er berørt, er jo stor, sier han til NRK onsdag kveld.

Avsluttet søket

I 20-tiden avsluttet politiet søket med mannskaper i den røde sonen. Droner og helikoptre vil fortsette å sirkulere over området i søk etter overlevende.

Politiet har fremdeles håp om å finne overlevende i skredområdet, og leteaksjonen er fremdeles organisert deretter. Blant annet blir det brukt varmesøkende kameraer fra helikopter.

Tallet for personer som ikke er redegjort for, er nedjustert fra 12 til 11. Disse har nå fått status som savnet av politiet.

– Den siste som ble gjort rede for ble fraktet til Ahus med lettere skader, opplyser operasjonsleder Gisle Sveen til TV 2.

– Nå har etterforskningen fått virke litt, og vi har mottatt informasjon som gjør at vi danner oss et bilde av disse personene som vi nå sier er savnet, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt onsdag kveld.

– Vi har kontakt med både familie, pårørende og venner til disse elleve nå som vi har en dialog med, sier han.

Personene som er savnet er basert på hvem som er bosatt på de berørte adressene, og som politiet ikke har kommet i kontakt med.

Barn blant de savnede

– Det er kvinner og menn som har tilhørighet til husene som er tatt, som ikke er gjort rede for. Det er også barn blant disse, sier innsatsleder Roger Pettersen til TV 2.

– Vi får bare håpe at mange av dem er ute og reiser eller er på hytta eller noe lignende, men vi vet jo at det ikke er mange som reiser for tiden på grunn av koronasituasjonen, sier ordføreren til TV 2.

Evakueringen rundt skredområdet pågår fortsatt for fullt onsdag kveld.

NVE har definert et større område som utrygt, har derfor sendt ut SMS-varsler til flere husstander. Ordføreren bekrefter til TV 2 at evakueringen kan øke fra 900 personer til 1500.

– De viktigste oppgavene for kriseteamet fremover nå er å sørge for god informasjon om hvordan livet vil være i morgen, men også om en uke eller en måned. Det er naturligvis vanskelig for oss å vite, men vi må jo oppsøke de som er evakuert på hotell, og prøve å få gitt de så god info som mulig, sier Østensen.

(TV 2/NTB)