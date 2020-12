Enormt sjansesløseri i ny Liverpool-skuffelse

Newcastle 0-0 Liverpool

Se en av Mohamed Salahs store sjanser øverst!

Liverpool var ute etter å revansjere poengtapet mot West Bromwich i forrige ligarunde da de tok turen nordøstover til Newcastle. Det skulle i stedet bli nok en frustrerende aften for Jürgen Klopps menn.

Uansett resultat ville de regjerende mesterne feire nyttårsaften som ligaleder. Men et stort sjansesløseri gjør at ligalederen kun tok med seg ett nytt poeng. Forspranget til Manchester United på andreplass er tre poeng, men Liverpool har én kamp mer spilt.

En jevn og målløs førsteomgang, der Newcastle startet friskt før gjestene tok mer og mer over, ble fulgt opp av en omgang der Liverpool misbrukte flere store sjanser. Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané hadde alle muligheten til å sikre ledelse og tre poeng, men det ville seg ikke mot Karl Darlow og Newcastle.

– Vi skapte sjanser, utrolige sjanser, men vi setter dem ikke og derfor blir det 0-0. Jeg likte kampen. Vi er ikke glad for resultatet, men jeg er fornøyd med prestasjonen, sier Klopp etter kampen.



Wilson-farligheter og Salah-sjanse

Før avspark var det 14 lag mellom dem på tabellen. Likevel var det hjemmelaget som kom best i gang på St. James' Park.

Etter skaden på Joel Matip i 1-1-kampen mot West Bromwich valgte manager Jürgen Klopp å sette opp Nathaniel Phillips i midtforsvaret sammen med Fabinho.

Hjemmelagets Callum Wilson var aktiv fra start og hadde tre avslutninger før ti minutter var spilt. Den farligste kom etter løpsduell mot nevnte Philips. Da hang ikke stopperen med. Wilson løp i fra og fra spiss vinkel skjøt ham mot mål, men Phillips' stopperkollega Fabinho fikk blokkert avslutningen med en tå.

Gjestenes første store farlighet kom midtveis i førsteomgangen. James Milner, som fikk en sjelden mulighet fra start, la inn til Trent Alexander-Arnold på bakre på volley, men avslutningen fra høyrebacken på volley gikk rett på Karl Darlow i Newcastle-buret.

– Sinnsyk redning

Da var Mohamed Salah nærmere ti minutter før hvilen, men igjen sto Darlow i veien for gjestene. Egypteren kom alene med burvokteren, men keeper fikk en finger på ballen og den gikk til hjørnespark.

– Det er en sinnsyk redning av Darlow, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Jeg er bare fornøyd med at jeg gjør det jeg kan for laget. Jeg har vært desperat etter å holde buret rent, og det klarte vi, sa en ydmyk Darlow etter kampen.

REDDET: Karl Darlow var i det umulige hjørnet mot Liverpool. Foto: Stu Forster

Like etter forsøkte Roberto Firmino å servere Andy Robertson etter flott Liverpool-spill, men skotten klarte ikke å kontrollere brasilianerens pasning i Newcastle-feltet. På overtid i omgangen fikk Firmino god kraft i en heading, men igjen vartet Darlow opp med en strålende redning.

0-0 til pause.

Sjansesløseri

Etter hvilen fortsatte Liverpool å jakte ledelsen. Etter 54 minutter fikk Sadio Mané muligheten, men senegaleserens heading gikk på utsiden av nettveggen. Det var omgangens eneste skudd frem til 65 var spilt.

Igjen var det Salah som skulle få en stor sjanse for Klopps lag. Firmino driblet seg forbi to mann før han fant egypteren ledig i Newcastle-feltet. Med sin vanligvis kliniske venstrefot skjøt Salah utenfor mål. En stor sjanse

To minutter senere bommet Firmino nok en stor sjanse for ligalederen. Umarkert headet Liverpools nummer ni utenfor etter hjørnespark.

– De burde hatt en scoring eller to, sa TV 2s kommentator Nils Johan Semb.

Liverpool har vært preget av skader denne sesongen. Til glede for fansen kom Thiago Alcantara inn fra benken etter et lengre skadeavbrekk med et drøyt kvarter igjen på klokken.

Spanjolen forsøkte seg på halvvolley kjapt etter at han kom inn, men forsøket ble blokkert.

– Helt utrolig

Med litt over ti minutter igjen fikk Newcastle en stor sjanse til å gå i ledelsen, mot spillets gang. Matt Ritchies presise innlegg etter frispark ble headet mot lengste hjørne av Kieran Clark, men Allison Becker avverget mesterlig.

– En klasseredning av verdens beste fotballkeeper, kommenterte Semb.

Like etter var det igjen Liverpool som kom nære. Et innlegg fra Alexander-Arnold ble slått i Mané av Darlow, men rett før ballen gikk over målstreken kom Fabian Schär skliende inn og hindret Liverpool-scoring.

– Helt utrolig at ikke Mané scorer der, sa TV 2s fotballekspert om situasjonen.

To minutter før slutt fikk Liverpool igjen en gigasjanse etter hjørnespark, men Darlow var raskt nede før Newcastle-forsvaret til slutt fikk klarert.

Newcastle sto imot trykket mot slutten og kampen endte uten mål, men med ett poeng til hvert av lagene.