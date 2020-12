Presidentkandidat lover: Haaland blir Barca-spiller om jeg blir valgt

– Raiola har lagt frem alle betingelsene for Barcelona: prisen, lønnen, hver eneste detalj som skal til for at Haaland skal signere, sier TV 2s fotballekspert Guillem Balagué.

Det er knyttet store forventninger til fotballfremtiden til Erling Braut Haaland (20). Jærbuen har hamret inn mål for Borussia Dortmund siden overgangen til Bundesliga og er blant Europas mest ettertraktede spillere.

Nå er han målmaskinen blitt så ettertraktet at Barcelonas presidentkandidater bruker nordmannen som lokkemat for å vinne preisdentvervet i en av verdens største fotballklubber.

En av presidentkandidatene i valget 24. januar er Emili Rousaud, som ønsker å ha med seg Josep Maria Minguella som sportssjef. Skulle Rousaud vinne valget på nyåret, lover sistnevnte han at Haaland blir Barcelona-spiller. Det melder spanske AS.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué, som har gode kilder innad i den katalanske storklubben, forklarer situasjonen slik:

– Josep Maria Minguella, som var mannen som hentet Messi, og som signerte Stoichkov og Maradona til Barcelona, han kommer til å være sportssjef for denne kandidaten. Minguella har snakket med Haalands agent, Mino Raiola. Raiola har lagt frem alle betingelsene for Barcelona: prisen, lønnen, hver eneste detalj som skal til for at Haaland skal signere for Barcelona.

– Avhenger av Messi

Balagué sier videre at det er mange om beinet i kampen om å bli Barcelonas neste president, og at Rousaud ikke er den heteste kandidaten.

– Selvfølgelig, det Rousaud sier er at om de vinner valget, så vil de signere ham med en gang. De er foreløpig på tredje- eller fjerdeplass blant favorittene til å ta over, sier TV 2s fotballekspert og tilføyer:

– Men det er bare det han sier. I bunn og grunn har de bare fått vite betingelsene for en overgang, det å faktisk hente ham er en annen sak.

En annens fremtid det er stor interesse rundt er Lionel Messi (33). Superstjernen har kontrakt med Barcelona ut inneværende sesong og står fra 1. januar fritt til å signere for ny klubb. Argentinerens fremtid kan også påvirke Haalands sjanser for en Barcelona-overgang, sier Balagué:

– En overgang vil avhenge av om Messi forsvinner. Mingella and Rousaud tenker at de må frigjøre lønnen på 100 millioner euro.

Den norske målmaskinen avsluttet året med skade, men ser ut til å returnere til Borussia Dortmund tidlig i januar. 20-åringen ble også nylig tidenes yngste vinner av Kniksens hederspris og vant også «Golden Boy»-prisen som tildeles verdens beste unge spiller.

Det er imidlertid ikke de eneste prisene Haaland har stukket av med i 2020.

Haaland fikk sportsjournalistenes pris

Sportsjournalistene i Norge har kåret Erling Braut Haaland til årets idrettsnavn på nyttårsaften. Han vant foran Marte Olsbu Røiseland og Viktor Hovland.

– Det ble gitt stemmer til mange utøvere fra et bredt utvalg idretter, men Haalands seier var malmklar, sier Reidar Sollie, som er leder av Norske Sportsjournalisters Forbund.

Ada Hegerberg vant i 2016, men det er første gang siden Tom Lund i 1981 at en mannlig norsk fotballspiller har vunnet avstemningen.

De tre siste årene har prisen gått til løperstjerner. Karsten Warholm vant i 2017 og 2019, Jakob Ingebrigtsen i 2018.

Haaland ble fjern toer bak Warholm i fjor, men i år toppet han lista klart med 110 poeng. Skiskytter Marte Olsbu Røiseland fikk 72 og golfspiller Viktor Hovland 58.

Bodø/Glimt, årets suverene seriemester i fotball, ble nummer fire med 32 poeng, mens Warholm tross en ny sterk sesong måtte nøye seg med femteplass.