Gjenforenes med delt treneransvar: – Overrasket hvis det ikke fungerer

Tirsdag ble Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström presentert som to likestilte hovedtrenere for Sandefjord. Duoen har signert en toårskontrakt med opsjon på ett år.

Dermed gjenforenes duoen som spilte sammen for blåtrøyene i 1.divisjon 2005 da klubben rykket opp til daværende Tippeligaen for første gang, i tillegg til 2006-sesongen i Tippeligaen.

– Det var den første storhetstiden til klubben. Det er stas å samle en del folk tilbake. En av trenerne i akademiet var også med på dette tidspunktet, i tillegg til èn i styret også. Vi begynner å få den generasjonen tilbake i klubben og jeg tror det er en styrke for å bygge klubben videre, sier daglig leder i Sandefjord, Espen Bugge Pettersen, som selv spilte 240 kamper for hvalfangerne fra 2001 til 2010.

– Hva tenker du om at så mange tidligere spillere er samlet igjen, Hans Erik?

– Det er en styrke. Hvis det ikke hadde vært det, tror jeg at jeg ikke hadde vært her. Det er bra folk. Det er gøy å jobbe med bra folk og det er lett å få til ting med bra folk, så for min del er det bare en styrke, sier Ødegaard.

– Ikke tro på delt lederskap

Både Ødegaard og Tegström var på listen over aktuelle kandidater for å erstatte Martí Cifuentes, som ikke fikk fornyet kontrakt med Sandefjord, før klubben landet på delt lederansvar mellom Ødegaard og Tegström.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det er to personer fotballfaglig sterke personer som kommer til å utfylle hverandre godt, både faglig og personlighetsmessig. De er en duo vi har veldig stor tro på, sier Bugge Pettersen.

Tidligere i høst presenterte Viking duoen Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen som likestilte trenere. Nå følger Sandefjord etter Viking, men Eurosport-ekspert Joacim Jonsson er skeptisk til løsningen.

SKEPTISK: Eurosport-ekspert Joacim Jonsson er skeptisk til Sandefjord-løsningen. Foto: Eurosport / Dplay

– På generelt grunnlag har jeg ikke tro på delt lederskap i denne formen. Det blir veldig lett utydelig og vanskelig å forholde seg til for spillerne, sier Jonsson til TV 2, før han fortsetter:

– Hadde det vært en suksessformel ville selvsagt flere benyttet seg av det. Det er vel omtrent ikke en klubb i Europa som har delt treneransvar. Jeg vet at Djurgärden har lyktes med det, men det er heller et unntak.

Ødegaard har imidlertid ingen problemer med å se at samarbeidet mellom ham og Segtröm vil fungere.

– I alle lag jobber man i team og drar det beste ut av hverandre. Andreas og jeg kjenner hverandre. Jeg har lite prestisje på ting og det tror jeg han også har. Hvis ikke det fungerer blir jeg veldig overrasket, sier Ødegaard.

Ønsket hovedrolle lenge

I år motbeviste Cifuentes kritikerne og ledet hvalfangerne til en imponerende 11.plass i Eliteserien.

Nå skal Ødegaard og Tegström sammen med Bugge Pettersen bygge klubben videre mot en av Norges ti beste klubber, ifølge klubbens sportsplan.

– Det er gjort en god jobb her, sett utenfra, og vi må ta med oss det gode som har vært, og hvis vi kan tilføre noe av vårt som gjør at vi kan løfte oss enda mer ville det vært gøy, sier Ødegaard, i det som blir hans første hovedtrenerjobb.

– Å ha ansvaret og gjøre 100 % egne tanker og ideer er noe jeg har ønsket lenge, sier Ødegaard, som tidligere har vært assistenttrener i Mjøndalen og trener for G19-laget til Strømsgodset.

Tegström har erfaring som hovedtrener for svenske Assyriska på tredje høyeste nivå i 2020.

– Hans Erik har vært spillerutvikler med suksess, men det er en helt annen verden å være hovedtrener. Tegström har gjort det veldig bra i lavere divisjoner i Sverige. Isolert sett to dyktige karer, men dette blir en formidal utfordring i et lag uten ressurser og med halvparten av stallen uten kontrakt, mener Eurosport-ekspert Jonsson.

– Hvordan blir det å ha to hovedtrenere som ikke har erfaring fra toppnivå som hovedtrener, Bugge Pettersen?

– Det blir spennende å se, selvfølgelig. Begge har god erfaring fra ulike trenerroller. Begge har god ballast fra ulike roller i fotballen og det er ikke første gang vi tenker slik, sier den tidligere Godset-keeperen, før han eksemplifiserer:

– Marti kom fra G19-laget til AIK, Lars Bohinen kom fra Asker, Tor Thodesen kom fra assistentrolle i Bergen. Vi har veldig god tro på de to sammen og at de kommer til å utfylle hverandre og få til mye bra for klubben.