Kong Harald: – Skredulykken har gjort dypt inntrykk

Onsdag i 18.30-tiden var 12 personer fortsatt ikke gjort rede for etter skredulykken i Gjerdrum. Politiet frykter at de savnede befinner seg i skredområdet.

– Det er kvinner og menn som har tilhørighet til husene som er tatt, som ikke er gjort rede for. Det er også barn blant de femten, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Kong Harald sier at skredulykken har gjort dypt inntrykk på ham og kongefamilien.

– Mine tanker er hos alle som er berørt, skadet, har mistet hjemmet sitt og som nå lever i frykt og uvisshet om det fulle omfanget av katastrofen. I en situasjon som fremdeles er uoversiktlig sender jeg et inderlig håp og min varmeste omtanke til alle som er rammet av katastrofen, sier kong Harald i en uttalelse.

Kongen takker samtidig de som deltar i det krevende arbeidet på stedet.

– Jeg vil samtidig takke alle nødetater, kommunene i nærområdet og frivillige medarbeidere for den store innsatsen deres under svært krevende forhold, sier Kongen.



– En vond følelse

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøkte Gjerdrum etter det alvorlige jordskredet onsdag.

På vei inn til et møte med kriseledelsen i kommunen, fortalte Solberg at hun sender tankene sine til alle som er berørt av hendelsen.

– Mine tanker er med alle som er direkte berørt. Det er mange som det fortsatt ikke er gjort rede for, dette er en stor katastrofe, sa hun.

– Det er forferdelig vondt å se et sånt ras. Det er også vanskelig når så mange ikke er gjort rede for og jeg forstår at det er stor belastning for de som jobber på stedet, sa hun videre.

Etter møtet med kriseledelsen møtte statsministeren pressen på nytt.

– Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra hele raset, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har fått gjort rede for ennå, sa hun da.