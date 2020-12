– Absolutt et mulig scenario med flere slike skred framover

Det er et tenkelig scenario at vi vil se flere kvikkleireskred fremover, ifølge geolog Anders Solheim.

Kvikkleireskredet som gikk på Gjerdrum natt til onsdag har ført til store ødeleggelser. Skredet har blitt omtalt som et av de største, om ikke det aller største, av sitt slag i Norge.

Ifølge geolog og teknisk ekspert Anders Solheim ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) vil det neppe bli det siste.

– Været blir våtere og villere. Tror du vi vil se flere skred av denne typen i årene fremover?

– Det er ikke utenkelig. Den viktigste naturlige utløsningsårsaken for kvikkleireskred er erosjon i bekker og elver. Jo flere tilfeller vi har med flomstore bekker og elver, jo større erosjon vil det bli. Så det er absolutt et tenkelig scenario. Det gjør at man må være mye mer oppmerksom enn man har vært før, for eksempel på å følge med på utviklingen i bekkedaler, sier han.

Krevende forhold

NGI bistår i arbeidet på stedet, blant annet med å hjelpe redningsmannskapene med å vurdere sikkerheten.

Geologen forteller at det er veldig krevende å arbeide i et skred som dette.

– Mannskapene som borer bak skredkanten følger med på eventuelle sprekker og sånne tegn. De står sannsynligvis med bilen i fluktretning og motoren i gang, og er klare til å evakuere så fort det er noe som tyder på at de må det, sier han.

Kvikkleire

Romerike er et av områdene i Norge som har mest kvikkleire i grunnen.

– Leiren er i utgangspunktet fast og fin, men så er det salt i porevannet i leiren som er blitt vasket ut av grunnvann gjennom titusen år. Da blir leiren så ustabil, at hvis den blir forstyrret på noen måte, flyter den ut som en suppe, sier han.

Mange har stilt spørsmål ved hvorfor man får tillatelse til å bygge på kvikkleire.

– Man må være klar over at det er store kvikkleireområder i landet og flere titalls tusen mennesker bor i kvikkleireområder. Det som er viktig er å være klar over hva slags grunn man bor på, og å gjøre de tiltak som myndighetene, her ved NVE, anbefaler, sier han.

Evakuerer

Politiet måtte vente lenge med å sende bakkemannskaper inn i den såkalte røde sonen, som er det hardest rammede skredområdet, onsdag. Det var av hensyn til sikkerheten til mannskapene ettersom grunnen er såpass utrygg.

NVE har definert et større område som utrygt, og har derfor sendt ut SMS-varsler til flere husstander.

Innledningsvis meldte politiet at 26 personer ikke var gjort rede for etter skredet. Flere av de savnede har fortløpende kontaktet politiet, og tallet har dermed blitt nedjustert underveis.