Sjokkexit for Carlsen: – Det betyr mer for meg å slå Magnus enn å vinne turneringen

– Det er spesielt å slå Magnus, det var synd for ham at han gjorde tabben. Det betyr mer for meg å slå Magnus enn å vinne turneringen, sier Daniil Dubov etter å ha sendt Magnus Carlsen ut av Champions Chess Tour onsdag.

Magnus Carlsen skuffet stort og røk ut etter 0,5-2,5 for Daniil Dubov. Etter tapet var nordmannen forbanna.

Etter at det endte 2-2 etter tirsdagens fire første kvartfinalepartier, skulle alt avgjøres onsdag. Carlsen kom skjevt ut og tapte det første partiet etter to svake trekk tidlig i partiet. Etter at begge havnet i tidstrøbbel ofret Dubov dronningen, og like etter måtte Carlsen gi opp.

CARLSENS OVERMANN: Daniil Dubov sendte nordmannen på hodet ut av Champions Chess Tour. Foto: Karim Jaafar

På monitorene så Carlsen ut til å ha gode sjanser til å slå tilbake umiddelbart og utligne til 1-1, men Dubov avsluttet sterkt og klarte så vidt å sikre remis.

Det gjorde ikke Dubov i det tredje partiet. Han utnyttet en stor tabbe fra Carlsen og vant.



– Det var veldig spesielt å vinne. Det er spesielt å vinne mot Magnus. Jeg føler på litt skam for at jeg er så følelsesladd nå, men dette betyr mye mer for meg enn å vinne turneringen. Jeg må beklage, men jeg er veldig glad nå, sa Dubov til NRK etter seieren.

Carlsen raste ut av rommet han satt og spilte i etter tapet. Han var tydelig meget misfornøyd.

