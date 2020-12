Dette er skadeinspektørens råd til de som er rammet av skredet

– Nå er det viktig at folk ikke sitter alene og grubler uten å få svar. Om du har bekymringer er det bare til å ringe oss, og vi er også til stede her i morgen, sier Erik Kogstad til TV 2.

Skadeinspektøren i If har lang erfaring med å hjelpe folk i kriser, og har gjennom årene hjulpet hundrevis av mennesker i de kaotiske dagene etter for eksempel husbranner og flom.

FLERE HUS: Ifølge politiet er 14 forskjellige adresser rammet av raset i Gjerdrum. Foto: Fredrik Hagen

Nå hjelper han de som har mistet husene sine i Gjerdrum med tips og råd etter det massive skredet som gikk tidlig lille nyttårsaften, og arbeider fra Olavsgaard hotell.

– Blant annet får de som har innboforsikring hos oss, og som er rammet enten direkte eller indirekte, 3000 kroner per husstandsmedlem til nødkjøp av klær, hygieneartikler og lignende. Mange som evakuerte har gjort det i pysjen, noen i tøfler, og mange har ikke fått med seg tannbørste. Flere har heller ikke fått med seg mobilen, sier Kogstad.

14 adresser var ifølge politiet berørt av skredet onsdag ettermiddag, og de opplyser om at flere av dem kan ha flere boenheter.

– Tre hus har blitt tatt av skredet den siste tiden, men alle personer i de har vært evakuert. Det er sannsynlig at flere hus vil lide samme skjebne ettersom de ligger på skredkanten, uttalte politiets innsatsleder Roger Pettersen under en oppdatering onsdag ettermiddag.

Flere kan bli evakuert

Hittil er over 700 personer evakuert, og til NRK opplyser Gjerdrum-ordfører Anders Østensen at dette tallet totalt kan nå 1500. Ifølge Kogstad i If har de som hittil har evakuert mange spørsmål. Onsdag ettermiddag talte han for mellom 100-150 personer om dette ved hotellet:

– Det er mange spørsmål om hva som skjer med bilene deres, innboforsikringen, hvor de skal bo nå og hvor lenge de må være borte. Store deler av Gjerdrum er blant annet strømløst nå, og folk lurer på hva som dekkes nå som fryseren ikke er på, sier skadeinspektøren.

Hans beste tips er å først og fremst ta kontakt med forsikringsselskapet en har, slik at en får gitt beskjed om at en er blitt evakuert.

– Om du da har en bil i området du ikke får hentet ut kan man for eksempel høre om man kan få seg en leiebil i mellomtiden, sier han.

– Hva er det folk bekymrer seg mest for?

– Folk er bekymret for sikkerheten rundt husene sine, og hvorvidt vaktholdet der er godt. Det er det: Heimevernet er på plass, og det er satt opp sperrebånd. Selv om mange bekymrer seg over at dørene deres blir brutt opp i søket etter de som ikke er gjort rede for, vil dette bli dekket av forsikring. Politiet har godt kontroll, sier Kogstad.

Han sier situasjonen for de berørte vil løse seg til slutt.

– Men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier Kogstad.

Regnes som naturskade

I etterkant av skredet uttalte kommunikasjonssjef Trygve Irgens i Tryg til TV 2 at skader som følge av kvikkleireskredet regnes som en naturskade, og at man som regel er dekket om man har en typisk brannforsikring.

– Ingen skal være redd for at de ikke får dekket skadene som har oppstått, fortalte Irgens da.