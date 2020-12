Lindvik må lide seg gjennom Hoppuka: – Viktig at han bare bruker munnen sin til å prate

På Hoppukas hviledag inviterte landslaget til digital pressekonferanse. Der leverte landslagssjef Alexander Stöckl en oppdatering på Marius Lindvik, som preges av en vond visdomstann.

– Det er litt av en utfordring for ham. Han spiste lunsj og prøvde å tygge litt mer og fikk trøbbel med det. Det gjorde visst litt vondt, så han har litt trøbbel for øyeblikket, sier landslagssjefen, som sier det ikke er et alternativ å trekke tannen nå:

– Det blir vanskelig fordi det er en krevende operasjon. Den skal tas etterpå.

Lindvik, som ble nummer to sammenlaget i fjor, ble nummer tre i det første rennet i Oberstdorf. Han ligger tre poeng bak Kamil Stoch og seks bak tyske Karl Geiger.

Nå bruker skihopperen mye av tiden på å hvile da tannen er en stor plage. Foreløpig er det ikke aktuelt å sende ham hjem fra konkurransen, forklarer Stöckl:

– Nei, det er ikke så ille ennå. Nå er det viktig at han får nok hvile og bare bruker munnen sin til å prate.

Lagkamerat Daniel Tande håper Lindvik kommer seg raskt.

– Det er synd på ham. Det er utrolig mye nerver i omradet der, men han hopper godt på ski til tross. Vi må bare hjelpe ham så godt vi kan så han kan komme seg gjennom med best mulig gjennom med energioverskudd, sier Tande under onsdagens pressekonferanse.

– Mye snakk om norsk sammenlagtseier

Nyttåraften venter et nytt renn i Garmisch-Partenkirchen. På fjerdeplass sammenlagt så langt finner vi Halvor Egner Granerud. Håpet om den første norske sammenlagtseieren i Hoppuka siden Anders Jacobsen i 2007 lever.

– Jeg er ikke plaget av det presset, men det er fint hvis vi er flere også som kan ta litt av det. Det er mye snakk om en norsk sammenlagtseier. Sjansen er mye større om vi er to enn en, så det er veldig fint, sier Halvor Egner Granerud.

Kvalifiseringen i Garmisch-Partenkirchen starter klokken 14.00 nyttårsaften.