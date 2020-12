Hans Erik Ødegaard ny Sandefjord-trener

Sandefjord kalte inn til pressekonferanse klokken 15 onsdag ettermiddag. Der presenterte hvalfangerne sine nye hovedtrenere.

Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegstrøm er ansatt som likestilte hovedtrenere. Duoen har signert en toårskontrakt med en opsjon på et ekstra år.

– Jeg har lenge ønsket å drive med fotball på heltid, men jeg har ikke hatt mulighet i forhold til jobb. Det fikk jeg nå. Sandefjord er en perfekt klubb for meg, sa Ødegaard på pressekonferansen.

Hans Erik Ødegaard er faren til Martin Ødegaard.

Dette er hans første hovedtrenerjobb. Han har tidligere vært assistenttrener under Vegard Hansen i Mjøndalen og trener for G-19-laget til Strømsgodset.

Daglig leder i Sandefjord, Espen Bugge Pettersen, forklarer ansettelsen slik:

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det er to personer fotballfaglig sterke personer som kommer til å utfylle hverandre godt, både faglig og personlighetsmessig. Også er det to stykker med relasjoner til klubben, enda en del år siden. De kjenner klubb, region og by godt. De er en duo vi har veldig stor tro på, sier Pettersen til TV 2.

De nyansatte trenerne er begge tidligere Sandefjord-spillere. Ødegaard spilte for klubben fra 2004 til 2006, mens Tegstrøm spilte for de blå mellom 2005 og 2007.

– Grunnen til at det er ekstra gøy med Sandefjord er jo at jeg har en ekstra relasjon da jeg har spilt her før og kjenner mange av menneskene her. Mange av dem er her fortsatt, sier Ødegaard som tror han kan nyte godt av det og av samarbeidet med Tegstrøm:

– Uansett, i alle klubber, så jobber man i team for å få det beste ut av hverandre. Hvis ikke det fungerer, så blir jeg veldig overrasket.

Duoen tar over etter Martí Cifuentes som ikke fikk forlenget kontrakt i klubben. Han har signert for Aalborg fra 1. januar.