Spurs-kampen er utsatt - Mourinho med syrlig stikk til Premier League

Onsdagens oppgjør mellom Tottenham og Fulham er utsatt på grunn av covid-19-utbruddet i Fulham, det bekrefter Spurs på sine nettsider.

– Premier League informerte oss om sin beslutning denne ettermiddagen, etter at Fulham ba om en utsettelse på grunn av et antall covid-19-tilfeller blant deres spillere og støtteapparat, skriver klubben.

Dermed ser Tottenham-manager José Mourinho ut til å ha fått svaret han ventet på. Like etter kl. 15 onsdag var han svært misfornøyd med at en beslutning fortsatt ikke var tatt.

I klassisk Mourinho-stil la han ut en syrlig melding på Instagram.

– Kamp kl. 19... Vi vet fortsatt ikke om vi skal spille. Beste ligaen i verden, skriver portugiseren.

Dermed blir Newcastle-Liverpool, som har avspark kl. 21, det eneste Premier League-oppgjøret som sendes på TV 2 Sport Premium onsdag kveld.

Newcastle er for øvrig blant lagene som nylig har blitt rammet av et stort utbrudd, og to av klubbens spillere har slitt tungt med viruset.

Mandag ble oppgjøret mellom Manchester City og Everton utsatt på grunn av smitte i City-leiren. Også i Sheffield United har det vært flere tilfeller i det siste.

I tillegg er Southampton-manager Ralph Hasenhüttl i isolasjon på grunn av smitte i familien.

Den siste uken var det 18 positive tester i Premier League, noe som er det høyeste tallet så langt denne sesongen.

Tallet kommer fra 1479 tester mellom 21. og 27. desember. Alle smittede må være i isolasjon i ti dager.