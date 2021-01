Støre-krisen: Bare 3 av 10 LO-medlemmer vil stemme på Ap

I går ba Ap-veteran Thorbjørn Berntsen Arbeiderpartiet starte en lederdebatt. Berntsen pekte på Aps byrådsleder Raymond Johansen som en mulig arvtaker.

– Raymond er en kandidat til å ta over. Det kan også være flere, sa Ap-nestoren til TV 2.

Flere sentrale kilder sier nå i helgen at svært lite skal til før en lederdebatt blusser opp med full styrke.

Selv ønsker ikke Raymond Johansen å kommentere lanseringen av han som lederkandidat.

– Fortsetter vi under 20 prosent på målingene, er det veldig dramatisk for hele ledelsen, sier en sentral kilde.

– Spørsmålet er hvor lenge fagbevegelsen kan sitte og se på at en så upopulær leder gjør det så dårlig, sier en annen Ap-kilde.

Interne krisetall

På innsiden er krisen verre enn den ser ut fra utsiden. En undersøkelse blant medlemmene av LO er alarmerende for partiet. På disse målingene mener Ap selv at de skal ruve på rundt eller over 50 prosents oppslutning. LO er Aps høyborg.

Så sent som i juni i fjor hadde Arbeiderpartiet hele 46,7 prosent. Da var gapet ned til Senterpartiet på 13,3 prosent enormt.

Nå, halvannet år etterpå, er situasjonen mye verre:

På målingen for desember er det både bekmørke og blodrøde tall å lese for Aps fremste tillitsvalgte:

Nå har Ap støtte fra bare 31,4 prosent av LOs medlemmer. Nest største parti er Senterpartiet med 21,3 prosents oppslutning. TV 2 har sett hele den interne målingen.

Bare den siste måneden, fra november til desember, har Støre og hans parti falt med nær fire prosentpoeng på målingen, ifølge TV 2s kilder.

LO-TOPP: Jørn Eggum er leder i Fellesforbundet og sitter i Aps mektige sentralstyre. Foto: Terje Pedersen

– Jeg er glad for at det er et soleklart flertall for å skifte ut dagens regjering. De har gjort for lite for sent, og jeg frykter det kan bli verre. Så ser vi at Senterpartiet har styrket seg - det er ikke uventet, men samtidig tror jeg våre folk vil skjønne at bondepartiet ikke er partiet som setter arbeidsfolk først, sier Jørn Eggum til TV 2.

Eggum er leder i Fellesforbundet og sitter i Aps sentralstyre.

Støre reiser mye

– Når så mange av medlemmene foretrekker Senterpartiet, har du da et mandat til å bare drive valgkamp for Arbeiderpartiet?

– Fellesforbundet støtter en rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet. Det er det vi driver valgkamp for.

– Hvordan opplever du populariteten til Jonas Gahr Støre i Fellesforbundet?

– Jeg har ikke møtt noen annen Ap-leder som har reist mer og møtt flere av våre folk enn Jonas. Han står støtt hos våre som statsministerkandidat, sier Eggum.

Hverken Jonas Gahr Støre eller noen andre i partiledelsen i Arbeiderpartiet vil kommentere denne saken.