Startet innsamling for de evakuerte etter skredet i Gjerdrum

Joacim Sunde Møller sier at givergleden er stor etter at han og Lillestrøm-fansen tok initiativ til å samle inn klær, leker og hygieneprodukter til de evakuerte.

– Vi har akkurat levert det første lasset.

Joacim Sunde Møller er på vei tilbake til Lillestrøm og supporterbutikken etter å ha levert fra seg klær, leker og nødvendige hygieneprodukter på Olavsgaard.

Vil hjelpe nærmiljøet

STOR GIVERGLEDE: Flere poser og esker med klær og leker skal leveres til de evakuerte. Foto: Kanarifansen.

Han er styremedlem i Kanarifansen - Lillestrøms supporterklubb - og tok onsdag morgen sammen med fansen initiativ til å starte innsamling av klær og nødvendig utstyr til de rammede etter jord- og leirskredet i Gjerdrum.

700 personer er evakuerte etter det politiet omtaler som en katastrofe. Flere familier har måttet rømme fra hjemmene sine og etterlatt alt av eiendeler. De er nå samlet på Olavsgaard hotell.

– Det handler om at dette er nærmiljøet vi lever i. Vi har en stor gruppe folk som er i vår omkrets. Vi tenkte vi skulle prøve å samle inn litt ting, og vi la derfor ut en status på Facebook i morges. Så ringte det en representant fra kommunen i løpet av en times tid. Etter det har det gått fort, sier Møller til TV 2.

Gutt i pysjamas fikk leke

Kanarifansen har i første omgang prioritert hygieneprodukter, leker og barneklær, og Møller forteller at oppslutningen har vært stor etter at de la ut meldingen på Facebook.

– Det er veldig stor giverglede. Vi har kanskje levert 25-30 poser med klær og noen sekker med leker, deodoranter, tannbørster og tannkremer på Olavsgaard, sier Møller.

– Da vi kom dit, stod det en familie i lobbyen. Gutten stod i pysjamasen og gikk for å hente seg en leke med en gang. Det er bra å se sånne ting.

Mye av utstyret er samlet inn og levert til kanarifansens lokaler på Lillestrøm. Man har også kjørt rundt i nærmiljøet for å plukke opp poser fra folk som ønsker å komme med en hjelpende hånd.

– Jeg kan ikke forestille meg å være i en sånn situasjon. Da ideen kom opp blant ledelsen i kanarifansen, var det ikke vanskelig å være med. Vi er mellom 20 og 30 frivillige som jobber med saken nå, sier Møller.

Like etter kl. 14 har det kommet inn så mye utstyr til supporterbutikken til kanarifansen at de må stoppe opp for å få oversikt.