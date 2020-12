Solskjær om linket Aston Villa-stjerne: – Har forbedret seg

Forrige gang Manchester United ønsket Aston Villa velkommen til Old Trafford endte kampen med ett poeng til hvert av lagene, blant annet takket være en perlescoring fra Jack Grealish.

Det glemmer ikke Ole Gunnar Solskjær med det første.

– Målet han scoret her forrige sesong var fantastisk og vi har møtt han nok ganger til å vite at det blir en vanskelig kamp, sier Manchester United-sjefen.

De røde djevlene var en av mange klubber Grealish var linket til i sommer. Denne sesongen har 25-åringen bidratt med ikke mindre enn fem scoringer og seks målgivende pasninger på 14 kamper for laget fra Birmingham.

– Han er en Aston Villa- og England-spiller som har forbedret seg. Jeg liker ikke å snakke for mye om andre lag sine spillere, men han er selvfølgelig en spiller vi vet vi må se opp for, sier Solskjær.

– Fantastiske

47-åringen har selvfølgelig fått meg seg Aston Villas gode form denne sesongen. Etter 14 spilte kamper ligger Dean Smiths mannskap på en imponerende 5. plass, kun fire poeng bak Manchester United med en kamp mindre spilt.

– De har vært fantastiske. Dean har gjort en strålende jobb. De slo oss i den ene oppkjøringskampen vi hadde før sesongen og vi vet at dette kommer til å bli tøft. De har individuelle kvaliteter, de er fysisk sterke og de er et av de bedre lagene i ligaen defensivt, sier Solskjær og fortsetter:

– At de slo Liverpool 7-2 forteller derimot at de kan mer enn å forsvare seg, de kan kontre også. Det er nok en av de kampene vi kommer til å huske fra denne sesongen.

Forrige sesongs oppgjør på Old Trafford mellom de to lagene endte 2-2. Solskjær spår nok en jevn affære når lagene møtes til den første kampen i 2021.

– Vi må forstå at så mange kamper avgjøres mot slutten. Det er sjeldent at man blåser et lag av banen og vinner til pause. Troen og disiplinen til måten vi spiller på er der og vi har spillere som kan avgjøre kampen for oss i løpet av et øyeblikket, forklarer Solskjær.

Ser store endringer

Før møtet med Aston Villa ligger Ole Gunnar Solskjærs mannskap på en 2. plass i Premier League, og de siste ni kampene har gitt sju seiere og to uavgjort for de røde djevlene. Solskjær føler nå at klubbens endring er i ferd med å ta form.

– Ja, definitivt. For det første er spillerne to år eldre nå enn da jeg kom. For det andre har vi hentet inn noen sterke personligheter som har hatt en stor innflytelse på oss. Og vi har konkurranse om plassene. Ingen tror at de kan jukse seg med på dette laget, for alle må bidra, sier han og legger til:

– Jeg tror vi alle føler oss privilegerte av å være en del av Manchester United. En fantastisk klubb med fantastisk historie. Så det er bare å nyte det så lenge man er her, så får man kanskje oppleve noen fantastiske tider.

Solskjær forklarer videre at dybden i troppen er en av hovedårsakene til den framgangen klubben nå opplever.

– Noen spillere passer bedre til enkelte lag og man må planlegge. Noen ganger føler de at det er urettferdig å bli satt ut av laget, men det er en del av det å spille for Manchester United. Vi vet at om vi skal vinne noe må alle bidra. Spillerne må fortsette å være sinte på til neste gang de starter. For tro meg, de er ikke fornøyde med meg når jeg henviser dem til benken, avslutter nordmannen med et smil.

