Haalands spektakulære år i tysk fotball: – Dortmund er min største drøm nå

Tirsdag var det ett år siden Erling Braut Haaland skrev under for Borussia Dortmund. Måltyvens første år i tysk fotball har vært et eneste stort eventyr.

Ved juletider i fjor siklet storklubbene etter nordmannen som bøttet inn mål for RB Salzburg i østerriksk fotball. Spesielt Dortmund, RB Leipzig og Manchester United var hete kandidater, men valget falt til slutt på gultrøyene fra Tyskland.

Ett år senere er tallenes tale klar: 33 mål på 32 kamper i Dortmund-drakten gjør at 20-åringen for alvor har markert seg som en av Fotball-Europas fremste spisser.

– Klubben kjøpte meg for mye penger, og fansen kan forvente at jeg gir 100 prosent. Det er det minste jeg kan gjøre, sa Haaland i en nylig episode av klubbens TV-serie.

– Dortmund er min største drøm nå. Å oppnå noe med Dortmund er det jeg jobber for. Jeg vil gi noe tilbake til klubben og fansen fordi jeg mener alle i klubben fortjener det. Jeg vil gjøre det beste kan, fortsatte han.

Forrykende start

Det er ingen som kan utsette noe på den norske superspissens prestasjoner i 2020. Allerede fra start gikk det unna. Han trengte kun 23 minutter på å score hattrick Dortmund-debuten som endte med 5-3-seier mot Augsburg på bortebane.

I hjemmedebuten uken etter vartet Haaland opp med to nye mål som innbytter da Köln ble slått 5-1.

– For meg var det en perfekt start som spiss. Å komme inn på laget og score her fra starten av, ikke bare i Salzburg, men på en større scene. Det var viktig og bra for meg, sa Haaland i den nylige TV-episoden.

Jærbuen er særlig glad i mesterligaen og viste nettopp det da han senket Paris Saint-Germain med to scoringer i den første åttedelsfinalen i Champions League forrige sesong. Dessverre for gultrøyene sikret PSG avansement i returoppgjøret.

Tross det, fortsatte Haaland scoringsformen i hjemlig liga og bidro sterkt til at Dortmund endte på andreplass i Bundesliga sist sesong. Seriemester Bayern München var det lite å gjøre med.

Erling Braut Haaland fikk Kniksenprisen. Prisen deles ut av interesseforeningen Norsk Toppfotball etter en avstemning blant norske eliteseriespillere. Foto: Norsk Toppfotball

Hanket inn utmerkelser

Selv om trofeene foreløpig har uteblitt i Dortmund, har Haaland fått andre priser å fylle hyllene med.

Nylig ble han kåret til Europas beste unge spiller. Den prestisjetunge «Golden Boy»-prisen har tidligere blitt tildelt storheter som Lionel Messi, Wayne Rooney og Kylian Mbappé.

Ingen ble overrasket over at jærbuen fikk den norske gullballen for 2020. Men spissen ble også tidenes yngste til å vinne Kniksens hederspris, som normalt tildeles langt eldre fotballprofiler.

– Den står høyt hos meg, og jeg er rett og slett stolt. Det er noe jeg som nordmann setter pris på. Det har vært et fint år, og dette er gratis motivasjon til å jobbe enda hardere og ta neste steg i karrieren, sa Haaland etter tildelingen.

Rangert blant eliten

Nylig ble Haaland rangert som nummer seks på The Guardians eksklusive liste over verdens beste fotballspillere. Kun Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne og Sadio Mané var foran.

– Øyenbryn blir nok hevet når man ser Haaland så høyt som nummer seks, en plass over Kylian Mbappé, men nordmannens 2020 har vært sensasjonelt bra. Ingen hadde sett for seg at han ville finne seg så godt til rette i Dortmund, skrev juryen.

Prestasjonene har også sendt Haalands verdi til himmels. Dortmund hentet ham ved å utløse en utkjøpsklausul på rundt 210 millioner norske kroner. I slutten av november verdsette det anerkjente nettstedet CIES ham til rundt 1,64 milliarder kroner.

Etter et såpass sensasjonelt år, er det iallfall ingen tvil om at Fotball-Norge og resten av fotballverdenen kommer til å følge «oksen fra Jæren» med argusøyne også i 2021.

