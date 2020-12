Helsepersonell rykker frem i vaksinekøen

FHI opplyser om justeringer i prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinen

Onsdag formiddag opplyser direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om den nye prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinen.

– Vi ser endring i smittepress og må foreta en justering ut fra et føre-var-prinsipp, sier hun.

Nå ser FHI nødvendigheten av a forberede vaksinasjon av de høyest prioriterte gruppene med helsepersonell sammen med de eldste, altså med første vaksineforsendelse.

– Helsepersonell har hele tiden vært prioritert, det er bare det at hittil har vi hatt risikogrupper, de eldste, som de som skulle komme først i prioriteringsrekkefølgen, sier Stoltenberg til TV 2.

Må prioriteres

Det settes av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som fordeles til kommunene.

– Det er 370.000 helsepersonell i landet. Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alle, sier Stoltenberg.

Dermed må det gjøres prioriteringer innenfor gruppen helsepersonell.

FHI har laget kriterier som kan være til hjelp med å gjøre prioriteringene.

– Rent praktisk betyr det at man ute i kommunehelsetjenesten må analysere hvilke personellgrupper og personer blant helsepersonell som er helt avgjørende for dem for å beholde kapasiteten, sier hun til TV 2.

– Hvilke typer helsepersonell er det snakk om?

– Det kan for eksempel være legevaktstjenester, det kan være i sykehus, helt klart som jobber på intensivavdelingene, sier Stoltenberg.

Kan bruke flere doser

I tillegg til den justerte prioriteringsrekkefølgen, opplyser Stoltenberg at alle dosene i vaksineglassene nå kan brukes.

Vaksineprodusenten Pfizer legger nemlig inn to ekstra doser som en sikkerhetsmargin, og det er disse dosene som nå skal utnyttes.

– Det er en god nyhet. Det betyr at vi raskere får tilgang til flere doser, sier hun.

Der det er mulig å få mer enn fem doser ut av glassene med vaksine, skal alle dosene brukes, opplyser hun.



_ Vi anbefaler at man forsøker å få ut mer enn fem doser hvis det er overskudd av vaksine i hetteglassene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Tidligere har Norge valgt å se an om de ekstra dosene skal brukes. Også Danmark og USA har bestemt seg for å bruke alle dosene. Det kan gi betydelig mer kapasitet.