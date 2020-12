Kristoffer Bringslid (24) er kanskje Norges største ukjente kjendis

– Det er ganske surrealistisk at det sitter hundrevis av millioner av mennesker i Kina og ser på videoene mine, forteller Kristoffer Bringslid (24) til TV 2.

Det som skulle bli en kort tur til Kina, endte opp med å bli et langvarig opphold for den unge moldenseren. Han lærte seg det kinesiske språket, kulturen og fikk seg kjæreste. I fjor måtte imidlertid 24-åringen tilbake til Bergen for å bli ferdig med studiene, men så kom pandemien.

Han flyttet dermed hjem igjen til Molde og fikk mye fritid.

– Plutselig ble Molde en knøttliten by med fjord og fjell. Alt var annerledes fra Kina. Jeg tenkte at dette må jeg få delt med vennene mine i Kina, forteller han.

TIKTOK OG KUAISHOU: Den mest sette videoen er når pappa Tore Bringslid spiser bønnespirer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kristoffer begynte å dele videoer på kinesiske TikTok og Kuaishou. Det skulle plutselig ta en helomvending.

Milliarder av visninger

På kort tid begynte stadig flere mennesker i Kina å se videoene til 24-åringen. I dag har han over 20 millioner følgere og visningstallene er oppe i milliarder.

Kristoffer Bringslid er kanskje Norges største ukjente kjendis.

– Jeg deler vanligvis videoer som viser kulturforskjellene mellom Norge og Kina. Meg og familien er faste gjengangere. Vi har rett og slett blitt en liten TikTok-gjeng i Molde. Også snakker vi kinesisk i videoene, selvfølgelig, forteller han.

Hele familien Bringslid er med på leken og får kinesisk opplæring av Kristoffer. Den mest sette videoen er når pappa Tore Bringslid spiser bønnespirer med 160 millioner visninger.

– Jeg syns det er ganske artig å være med, men 160 millioner visninger fordi jeg spiser bønnespirer? Det er ganske heftig, forteller Tore Bringslid.

BRINGSLID-FAMILIEN: Resten av familien har også fått sine egne TikTok-brukere. F.v: Jakob, Monika, Kristoffer, Anders og Tore Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kristoffer er blitt så populær at selv familien har fått kjenne på det kinesiske rampelyset. Mellombror Anders Bringslid har selv sin egen TikTok-bruker med en halv million følgere.

– Tjener dere penger på dette?

– Ja, men vi startet med dette for ikke så veldig lenge siden. For meg er det viktigst å lage så kule videoer som mulig, men vi ønsker jo samtidig å være en inngangsport til norske og kinesiske selskaper som ønsker å markedsføre seg.

Flytter til Kina

Zhao Shouhui er professor i kinesisk språk og kultur ved universitetet i Bergen. Han forteller at kinesere er svært nysgjerrige på Norge og norsk kultur - fordi det er så annerledes og langt unna.

På spørsmål om hvorfor millioner av kinesere er interessert i den lille familien fra Molde, svarer han:

Professor Zhao Shouhui og sønnen har fulgt med på Kristoffer Bringslid over tid. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Kinesere liker når utlendinger er positive til kinesiske ting - og spesielt kinesisk mat. Også er det ekstra gøy at han og familien i tillegg snakker språket. De er jo veldig morsomme, forteller han.

Kristoffer har foreløpig ikke fått kjenne på det kinesiske rampelyset i virkeligheten, men snart skal han flytte tilbake til Kina. Og familien Bringslid skal komme på besøk når koronaen er over.

– Det blir veldig bra. Jeg gleder meg, avslutter han.