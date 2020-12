Babylykke for håndballstjernen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Karoline Dyhre Breivang (40) avslører at hun har blitt tobarnsmor.

I starten av desember delte den tidligere håndballstjernen at hun var gravid. I et intervju med VG fortalte hun at hun hadde vært i god form hele svangerskapet.

Nå har født en liten gutt. Under et bilde av den nyfødte sønnen i armene på datteren hennes Jenny (4) skriver Breivang:

– Hjertet sprekker av stolthet over disse to. Lillebror kom til verden 25. desember og han er selvfølgelig helt perfekt. Alt gikk fint og vi nyter hvert sekund.

Breivang er samboer med Thomas Grolte og nå går de fra tre- til firebarnsfamilie. Da de fikk datteren sin Jenny, var det samme året som Breivang ga seg som håndballspiller.

Hun spilte da for håndballklubben Larvik hvor hun har spilt siden 2005.

Navnet på sønnen er ikke kjent.