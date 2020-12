Han bygget ut områdene som ble tatt av skredet: – Utrolig tragisk

Odd Sæther var byggherre for områdene da de ble bygget. I dag så han nabolaget forsvinne.

I dag bor Odd Sæther selv i området Nystulia, som ble rammet av kvikkleireskredet i natt. Tidligere banket det på døren hans, og han fikk beskjed om å evakuere.

– Jeg ble helt svett på ryggen, jeg er det ennå, sier han.

Tidlig på 2000-tallet var Sæther byggherre for boligområdet som nå er tatt av kvikkleireskredet. Han forteller at prosjektet ble kalt Gjerdrum boliger.

ENORMT: Flere boliger er tatt av rasetsom skal være rundt 700 meter langt. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Boligfeltet består ifølge Sæther av 200-300 boliger, fordelt på 7-8 byggetrinn. De berørte områdene ble bygget i første og andre byggetrinn, forteller han.

– Det som har skjedd nå er utrolig tragisk. Dette er et område som jeg har vært med å utvikle, og jeg hadde aldri forventet at noe som dette skulle skje her, sier han.

– Hele Gjerdrum er utsatt

Sæther forteller at det var kjent at området var skredutsatt da prosjektet ble satt i gang. Han sier at det ble gjort grundige geotekniske undersøkelser.

– Nettopp derfor hadde vi grundige geotekniske undersøkelser, NGI var der ukentlig. Du kan ikke ta avgjørelse om noe selv når det gjelder disse tingene, sier Sæther til TV 2.

– Var du klar over at akkurat dette området var særlig utsatt for skred da dere bygget?

– Hele Gjerdrum er et område som er utsatt for denne type hendelser, og da må du ha geoteknisk kompetanse med deg, og lene deg på det de sier. Det har vi gjort hele veien, sier han.

700 meter langt

Sæther anslår at han selv bor omtrent 300 meter unna området som er tatt av skred.

Politiet opplyser onsdag formiddag at kvikkleireskredet som har gått et 700 meter langt og 10-20 meter bredt.

– Det er et dramatisk omfang, helt enormt. Jeg kan ikke forstå det som har skjedd, sier Sæther, som selv har evakuert til familie inntil videre.