Vedum ber nordmenn handle norsk og lokalt – partiet kjøpte gave fra Asia til Sp-toppene

«Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til ordet for at flere må kjøpe norske varer. I Stortingets spørretime mandag utfordret han statsministeren på om hun vil oppfordre folk i Norge til å tenke på landet sitt, redde norske arbeidsplasser gjennom å kjøpe norsk og lokalt. Det ville hun ikke».

Teksten over er hentet fra Senterpartiets egen hjemmeside, men Vedum selv prioriterte ikke bare norsk og lokalt da han og partiet kjøpte inn julegaver til Senterpartiets stortingsrepresentanter.

Senterpartiets leder ga grønne capser produsert i Asia til stortingsrepresentantene. De ble i tillegg kjøpt inn over nett og ikke i en lokal sportsforretning, får TV 2 opplyst.

Capsene kommer fra et norskregistrert utenlandsk foretak med navn Hatstore Scandinavia AB som har varelager i Kalmar i Sverige. De har kun nettbutikk i Norge, og merket blir produsert i Bangladesh og Vietnam.

Vedum har vært kritisk til netthandel i førjulstiden.

– Folk kan velge norsk ost i stedet for utenlandsk. De som trenger en ny lenestol kan kjøpe en fra Sunnmøre i stedet for en fra utlandet. Vi kan støtte lokalsamfunnene våre ved å handle sko og klær i lokalbutikken i stedet for via Amazon. Når vi 17. mai skal feire nasjonaldagen vår, kan vi gjøre noe så enkelt som å kjøpe norsk is, sa Vedum i september.

Norsk eplemost

Vedum har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Sekretariatsleder for Senterpartiets stortingsgruppe, Ane Hansdatter Kismul, skriver i en epost til TV 2 at det er en «stående beskjed fra Slagsvold Vedum at vi skal tilstrebe kjøp av fra norske bedrifter».

Sekretariatslederen skriver videre at gaven ikke bare bestod av capsen produsert i Asia.

– Den bestod av to ting, capser med inngraverte stedsnavn etter hvor de kommer fra. Den andre delen av gaven var eplemost. Capsen er kjøpt gjennom en bedrift i Norge, med norsk organisasjonsnummer. Selskapet har forsikret at capsene er brodert her i Norge. Da det ikke er så lett å få tak i capser som er laget fra bunn av i Norge, så var det så norsk vi kunne gjøre det. Eplemosten er laga av Lif Laga på Stovner, en bedrift som sysselsetter ungdom gjennom å produsere saft av epler fra hagene på Stovner. Alt annet materiell vi lager til valgkampen er levert av trykkeriet vårt på Flisa. Det alternative budsjettet er trykket i Aurskog-Høland.

– Vi vil fortsette å kjøpe norsk så lenge det lar seg gjøre. Det er viktig for oss å bidra til norske bedrifter og arbeidsplasser så godt vi kan. Så kan helt sikkert vi og alltid bli enda bedre på dette, skriver Hansdatter Kismul.

CAPS FRA PARTILEDEREN: Sandra Borch (Sp) og Ole Andre Myhrvold (Sp) med julegaven fra Sp. – Vi har fått julegave fra partilederen, sier Borch i en video på Facebook. Foto: Skjermdump Sandra Borch sin Facebook

Oppfordret til nasjonal dugnad

De siste månedene før jul har Vedum flere ganger oppfordret nordmenn til å kjøpe norske varer. Han gikk så langt som å ta til orde for en «norsk dugnad».

– Arbeidsledigheten i Norge er skremmende høy. Familier over hele landet er redde for arbeidsplassene sine og bekymret for egen økonomi. Samtidig kan alle bidra til å redde norske arbeidsplasser gjennom en nasjonal dugnad ved å velge norske varer, sa Vedum.

«Mange tusen arbeidsplasser»

På TV 2 Nyhetene 21. desember sa Vedum at å handle norsk handlet om mange tusen arbeidsplasser.

– Hvis ti prosent velger det er det to milliarder kroner mer norske produkter i neste uke, og det blir mange tusen arbeidsplasser av det, sa Vedum.