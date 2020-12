Steve Bruce til revansjesugent Liverpool: – Bring it on

Se Newcastle - Liverpool onsdag kveld på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra 20:55!

Onsdag kl. 21.00 sparkes oppgjøret mellom Newcastle og Liverpool i gang.

Liverpool har så langt denne sesongen ikke vært like suverene som de var forrige sesong, men Jürgen Klopps menn troner likevel øverst på tabellen, og det med en rekke nøkkelspillere ute med skader.

Etter et smått pinlig poengtap mot bunnlaget West Bromwich, varsler Liverpool-sjefen at hans menn er revansjesugne.

– Vi skulle ha vunnet kampen, eller vi ville vinne kampen og det gjorde vi ikke. Så nå er vi alle «deprimert» eller hva man skal si. Gutta er mer sinte enn noe annet, sa Klopp etter West Brom-kampen søndag.

Newcastle ligger på 15. plass, og har kun tatt ett poeng på sine fire siste kamper. Lørdag kveld etter kampslutt mot Manchester City, sendte Steve Bruce imidlertid én melding i retning Anfield:

– Bring it on.

Det er liten fare for at Newcastle undervurderer den regjerende ligamesteren, til tross for skuffelsen mot «The Baggies» på Anfield.

– Det er ingen tvil om at Liverpool er et kvalitetslag. Alle statistikker og trofeer de siste årene viser oss det. Vi vet hva som kommer. Det er Premier League, det er så vanskelig og så krevende, innrømmet Bruce videre.

Skadeproblemer for begge lag

Både Liverpool og Newcastle sliter med skade- og sykdomsproblematikk før onsdagens kamp. Newcastle må sannsynligvis klare seg uten både Jonjo Shelvey (lyske), Ryan Fraser (lyske), Allan Saint-Maxim (korona-smitte) og kaptein Jamaal Lascelles.

Jürgen Klopp må klare seg uten midtstopper-gigant Virgil van Dijk (kne), Thiago Alcantara (kne), Naby Keïta , Joël Matip (rygg) og Diego Jota (kne).

Det finnes likevel lysglimt for Newcastle-fansen. Ifølge Bruce skal Callum Wilson, som ikke fikk spilletid mot City på lørdag, være klar mot «The Reds».

– Han hadde fått en liten smell i ankelen og vi ville ikke risikere noe. Vi har savnet Callum selvfølgelig, men han er forhåpentligvis klar til onsdag. Kvalitetene hans kan utgjøre den lille forskjellen, håper Bruce.