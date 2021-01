2020 er snart over. I den forbindelsen har vi i Broom sett nærmere på hvilke saker som har lest aller best i året som har gått.

Noen handler om superbiler, andre om folkelige og fornuftige biler – og andre igjen handler om mimring og godt voksne biler.

Dette er en viktig del av den redaksjonelle miksen vår på Broom. Og dette er også stoff som ofte engasjerer sterkt.

Det fikk vi flere eksempler på også i 2020. Helt til topps i denne kategorien gikk en hendelse som det lokale politiet i Trøndelag kanskje ikke ser tilbake på med så veldig stor grad av stolthet...

1. Roger kjøpte veteran-politibil: Det endre med politirazzia og beslag

Denne mente politiet kunne forveksles med dagens politibiler. Nå er anmeldelsen henlagt. Foto: Privat

Det startet da Roger Arntzen kom over en 1972-modell politibil, en Volvo 144 med politimerking slik vi blant annet husker fra Olsenbanden-filmene.

Den ble fraktet til eiendommen i Trøndelag der han har veteranbilsamlingen sin. Roger gledet seg til han kunne ta nyervervelsen ut på en og annen kjøretur, for bilen er registrert, og EU-godkjent.

Så startet dramatikken. Plutselig ringte en nabo og fortalte at det hadde vært politi-razzia på eiendommen og at de hadde tatt med seg Volvoen.

Den 48 år gamle politibilen hadde blitt sett av en forbipasserende polititjenestemann. Dermed slo politiet til.

Arntzen måtte engasjere advokat for å få hjelp til å få bilen tilbake. Advokat Trond Sivertsvik handlet raskt, og gikk til retten for å prøve lovligheten av beslaget. Og da endret det hele seg kjapt...

2. Da telleverket passerte 130 liter holdt servicemannen på å svime av

Den digre amerikaneren tok familien trygt til italienske strender. Men tørst - det var den!Foto: Frank Williksen

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år. De siste årene har han delt mange av de unike minnene sine med Brooms lesere.

En av mange godbiter i år var fortellingen om da han og familien dro på Italia-ferie med en Chevrolet Suburban 2500 4x4 med 6,5 liter V8 turbodiesel.

Den historien startet slik:

Da sommeren 1995 nærmet seg, dukket tanken opp: Hvordan ville en slik langtur fortone seg med en stor amerikansk bil, med en velvoksen V8-motor? Hvordan ville komforten være? Fartsressursene? Handling fulgte kjapt tanke – og Bergheim Autosalg i Drammen, som importerte biler som egnet seg utmerket, spilte på lag.

Resultatet var at vi en fredag litt i forkant av fellesferien trillet ombord i «Prinsesse Ragnhild» i en Chevrolet Suburban. En amerikansk bil av denne typen og med slike dimensjoner var et uvanlig syn på kontinentet, og mer og mer uvanlig jo lengre sydover vi kom – og jo mindre småbilene ble. Jeg skal aldri glemme den første tankfyllingen i en bitte liten landsby nordøst i Italia, like etter at vi kom inn i landet fra Østerrike.

En lutter smilende servicemann var på pletten med et spørrende smil, så fort jeg stoppet ved dieselpumpa:

– ??

– Full tank, please!

Jo, han puttet tappepistolen inn, og begynte å fylle. Pumpa gikk og gikk, og servicemannen begynte å se seg rundt, muligens i mistanke om skjult kamera.

Så tittet han ned, og til begge sider – nei, ingen dieselflom. Jeg kikket på pumpa, den var på vei forbi 130 liter. Da la han seg på alle fire og kikket innunder bakparten av bilen; reiste seg, ristet på hodet og kom bort til meg, mens han pekte på pumpa som fortsatt gikk, og med de største spørsmålstegn jeg noen gang har sett i et blikk.

3. Øyvind kjøpte bruktbil fra Polen – usett

– Plutselig dukket drømmebilen fra ungdomstiden opp på nettet. Da var det bare å finne fram kortet og å kjøpe den, forteller Øyvind Blankvandsbråten.

De aller, aller fleste av oss har en bil vi aldri skulle solgt. Ofte en det er knyttet gode minner til. Gjerne fra bekymringsfrie ungdomsår og hyggelige turer med venner eller en kjæreste – eller begge deler.

Slik er det også for Brooms egen salgssjef, Øyvind Blankvandsbråten. Det er ikke rent få ganger han har klart å pense diskusjoner om bil til å handle om Honda Accord Aerodecken han en gang eide.

Vel, i år gikk han også et langt skritt videre. Øyvind kjøpte seg nemlig Aerodeck igjen. Dette er ikke akkurat en bil det finnes supermange igjen av (de rustet blant annet noe helt voldsomt). Øyvind måtte derfor til Polen for å finne et bra eksemplar. Og i korona-året 2020 var det naturligvis lite aktuelt å reise ned for å se på bilen.

Spenningen var derfor stor da biltransporten med Hondaen rullet inn på gårdsplassen hjemme i Fetsund. Øyvind ble gjenforent med en stor kjærlighet, og fortellingen om dette ble også en av de mest leste artiklene på Broom i året som gikk.

