Brexitavtalen signert av EU-toppene i Brussel

Signeringen i Brussel er den seremonielle bekreftelsen etter at medlemslandene tidligere ei uken ga sitt formelle samtykke. EU-parlamentet skal også behandle avtalen, men det skjer først på nyåret.

Det ble ikke praktisk mulig å ha en felles signeringsseremoni onsdag, verken ansikt til ansikt eller via video. Etter seansen i EU-hovedstaden skal dokumentene derfor flys til Storbritannia. Der tar statsminister Boris Johnson over permene, signerer dem og sender EUs eksemplar i retur.

Selve transporten tar det britiske flyvåpenet seg av. Tjenestemenn fra begge sider er med på turen over Den engelske kanal.

Det er tre avtaler som signeres onsdag. I tillegg til handels- og samarbeidsavtalen som ble klar julaften, er det separate avtaler om informasjonsdeling og om atomsamarbeidet Euratom.

Parallelt med at lederne setter sine navn under avtalen, skal den behandles i det britiske Parlamentet. Der er det ventet at den blir ratifisert etter en maratondag med debatter og voteringer i både Underhuset og Overhuset. Dagen starter ved 10.30-tiden, og et endelig vedtak er ventet sent på kvelden.