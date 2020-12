GJERDRUM (TV 2): Kvikkleireskredet i Gjerdrum er et av de største i nyere tid. Se bilder av de voldsomme skadene her.

Minst 14 boliger ligger inne i det hardest rammede området etter jordraset i Gjerdrum. Politiet opplyser at 500 personer er evakuert, og at 26 personer fortsatt ikke er gjort rede for.

TV 2 har samlet noen bilder fra skredområdet. Øverst i saken kan du også se video fra stedet.