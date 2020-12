Forsvarer kritisk til politiet etter drapssiktelse: – Vi har ikke gjort noe feil

STAVANGER (TV 2): Kvinnen som er siktet for drap på sin samboer på Klepp fremstilles for fengsling på torsdag. Hun stiller seg fullstendig uforstående til anklagene og forsvareren er misfornøyd med politiets informasjon ut til offentligheten.

I en pressemelding onsdag skriver Sør-Vest politidistrikt at siktede står fast på at hun ikke har drept samboeren, og at hun således nekter straffskyld.

– Vi planlegger et nytt avhør av henne i løpet av dagen, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Christine Kleppa.

Det var tidlig om morgenen på lørdag at en mann i 40-årene ble funnet død i en bolig i Klepp på Jæren i Rogaland.

Ifølge politiet viser undersøkelsene av avdøde funn som kan tyde på at mannen ble drept.

AVHØRES: Politiadvokat Christine Kleppa opplyser at siktede vil avhøres onsdag. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Kritisk til politiet

Tirsdag kveld opplyste politiet at mannens samboer, en kvinne i 40-årene, er siktet for drap.

Siktede satt i avhør med politiet tirsdag kveld.

Kvinnen meldte selv fra om dødsfallet til AMK.

Hennes forsvarer, Odd Rune Torstrup, venter at hans klient vil bli renvasket og sjekket ut av saken «relativt raskt».

Tirsdag kveld gikk han hardt ut mot at politiet uttalte seg offentlig om den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Dette er opplysninger som min klient ikke er kjent med. Jeg er heller ikke kjent med innholdet, og media skulle selvfølgelig ikke vært orientert om dette før siktede og før forsvarer. Det er uprofesjonelt og dårlig, sa forsvarsadvokaten til TV 2 tirsdag kveld.

KRITISK: Siktedes forsvarer er kritisk til politiet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Politiet svarer

Christine Kleppa er ikke enig i kritikken fra Torstrup.

– Politiet har ikke delt detaljer fra denne saken. Det eneste politiet har sagt vedrørende obduksjonsrapporten er at den er mottatt og at det foreligger funn der som kan tyde på at han er blitt drept. Det er det eneste politiet har gått ut med, sier hun til TV 2.

– Han sier dere delte opplysninger som siktede ikke var kjent med. Har dere gjort noe feil?

– Nei, jeg mener at vi ikke har gjort noe feil. Det har ikke vært politiets hensikt å holde tilbake informasjon. Det er som regel funn på den avdøde som leder til etterforskning i en drapssak. Og det er kun det vi har gått ut med, sier politiadvokaten.

SPERRET AV: Boligen til paret er sperret av. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hadde et godt forhold

Avdøde og siktede var samboere og bodde i boligen der mannen ble funnet død. Ifølge forsvareren hadde de to, som begge er kjent for politiet fra før, et godt forhold.

– Hvorfor mener dere det er nødvendig å varetektsfengsle kvinnen?

– Påtalemyndigheten mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke henne for drap og da er det nødvendig å varetektsfengsle henne på grunn av bevisforspillelsesfare, sier Kleppa.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner og gjennomgår mobildata. Sent tirsdag kveld jobbet krimteknikere i den aktuelle boligen.

De er også interessert i tips som kan belyse saken.

­­– Dersom noen har informasjon som kan være relevant for politiet i denne saken kan dette meldes inn på telefon 02800, sier Kleppa.

Onsdag morgen var det ingen aktivitet på adressen, opplyser TV 2s fotograf på stedet.