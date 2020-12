Solberg: – Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet

Et stort område i Ask i Gjerdrum kommune har blitt evakuert etter at har gått et større jord- og leirskred. Flere hus er tatt og minst seks personer sendt til sykehus. Flere personer er savnet, skriver politiet i en pressemelding.

– Det er vondt å se hvordan naturkreftene har herjet i Gjerdrum. Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin, skriver Solberg.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) blir løpende orientert etter raset i Gjerdrum, der opptil 200 personer er evakuert, melder regjeringen onsdag.

Justisdepartementet meldte om Mælands oppfølging på Twitter onsdag morgen.

– Gjerdrum: Justis- og beredskapsdepartementet følger situasjonen tett og justisministeren holdes løpende orientert.