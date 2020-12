Trebarnsfaren Eivind er evakuert: - Jeg skjelver fortsatt

GJERDRUM (TV 2): Eivind Døhlen (30) og familien våknet av et brak i morgentimene. Nå er de evakuert etter skredet i Gjerderum.

Døhlen befinner seg nå på Olavsgaard hotell sammen med andre evakuerte beboere. Han forteller at han våknet av et brak i morgentimene i dag.

– Jeg var ganske sikker på at det var måkebilen, for den har vært her hver dag. Men så hørte jeg masse skriking utenfor, av voksne menn, sier Døhlen til TV 2.

Kort tid etter banket og ringte det gjentatte ganger på døren.

– Jeg løp ned i bokseren og utenfor sto det en brannmann som sa at vi måtte evakuere. Så jeg løp opp igjen og fikk kledd på barna, sier Døhlen.

Han bor sammen med samboer og tre barn på 12 og 6 år. Skredet som har gått, anslår Døhlen at ligger omtrent 200 meter fra huset hans.

– Jeg kunne ikke se noe fordi det er en del trær mellom. Men det er klart at det er veldig tett på, jeg skjelver fortsatt, sier han.

– Urolige

Døhlen forteller at de evakuerte på Olavsgaard er urolige.

– Folk venter på informasjon, vi skal snart få noe mat og kanskje få et rom tildelt. Vi lurer veldig på hvor vi skal være de neste dagene, for det kommer sikkert til å ta tid å kvalitetssikre området.

Han sier at det også er beboere som har mistet hjemmene sine på hotellet. Boligområdet er preget av nye boliger og det bor mange mennesker i området.

Klump i magen

Inger og Hans Erik Holte er også blant de evakuerte.

– Jeg fikk først en telefon fra en av sønnene mine, som lurte på om jeg visste hva som foregikk rundt meg. Det visste jeg ikke, sier Inger.

– Vi hørte helikopter. Det var mørkt i huset og ikke noe vann. Skredet hadde gått kanskje 300 meter unna, sier Hans Erik.

Da var på dette tidspunktet at paret begynte å forstå alvoret.

– Da skjønte vi at det hadde gått med en del hus og det var flere skadde mennesker. Vi hastet oss i gang med å pakke en koffert, sier Inger.

I samme øyeblikk som ekteparet startet å pakke, banket politi på døra. De var enig i vurderingen, og sa at de måtte dra fra huset så raskt de kunne.

– Vi fikk en stor klump i magen. Du går jo fra alt du har, sier Inger.

Paret har bodd på Romeriket hele livet. De forteller at de er svært berørt av hendelsen.

– Dette er skremmende. Det er voldsomt. Jeg har hørt rykter om at det har gått ille med noen, så det dette er veldig leit. Det er også usikkert hvor mange dette kommer til å ramme, sier Inger.

Flere skadet

Flere boliger er tatt av jordskredet som gikk på Ask i Gjerdrum natt til onsdag. Nødetatene jobber nå med å evakuere rasfaste beboere, personer som befinner seg i faresoner og å skaffe oversikt over eventuelt savnede personer, opplyser politiet i en pressemelding like før klokken 10.

Flere personer er skadet og fraktet til sykehus. Situasjonen er uoversiktlig og forholdene på stedet gjør redningsarbeidet krevende.

Saken oppdateres