Ny smitterekord i Trondheim - 79 smittede

I helga ble kommuneledelsen gjort oppmerksom på nye, høye smittetall. Rekordhøye 64 smittede ble registrert. Nå fortsetter smittetallene å øke.

Det siste døgnet er det registrert 79 nye smittetilfeller i kommunen. Det er det høyeste antallet registrert på et døgn.

Som følge av den dystre utviklingen avlyses det tradisjonelle nyttårsfyrverkeriet fra Kristiansten festning.

– Nå er det opp til hver og en av oss, vi må alle føle på ansvaret for å opptre i henhold til smittevernrådene, og folk må holde mer avstand både innendørs og utendørs, sier helse- og velferdsdirektøren i Trondheim, Helge Garåsen.

Kommunen vil ha møter onsdag og torsdag for å bestemme eventuelle nye tiltak som skal iverksettes.

Fester uten hensyn

Gjennom de siste dagene har det kommet fram historier om enkeltmiljøer som utgjør en smittefare med sitt fest-mønster.

– Dette er voksne norske folk som fester uten hensyntagen til andre, og de kan ikke unnskylde seg med at de ikke forstår språket, sa ordfører Rita Ottervik til TV 2 tidligere denne uken.

Kommunen har også anmeldt en person til politiet for å ha brutt covid-19-forskriften ved å fortsette å ha sosialt samvær, til tross for at vedkommende var smittet.

Politiet i Trondheim sier til TV 2 at de kommer til å prioritere den type anmeldelser framover. Riksadvokaten har bedt politidistriktene om å prioritere ressurser på slike saker.

– Et typisk sted å bli smittet nå er de mange små sammenkomstene, for eksempel når en vennegjeng møtes hjemme eller går ut for å ta noen øl, advarer direktøren, sier helse- og velferdsdirektøren.

Fare for sammenbrudd

Smitteoppsporingsenheten er blant de som virkelig får føle på det harde smittetrykket. Gjennom hele jula har staben på 200 personer jobbet overtid for å klare jobben.

– Det er dramatisk for dem, de står på helt heroisk, understreker Garåsen.

– Men jeg frykter for at dette kan bryte sammen på et tidspunkt, for hvem kan orke å jobbe 10-12 timer hver eneste dag, sier han. videre.

Planen er å hente inn flere helsearbeidere som kan gå inn i turnusarbeidet.

Studentene kommer

På toppen av dette ventes mer enn 25.000 studenter til Trondheim over nyttår.

– Vi hadde et svært godt samarbeid med studentene i høst. Spesielt linjeforeningene er nå viktige å ta en samtale med, sier Garåsen.

I tillegg tar byen i kommende dager imot over 700 studenter fra andre land. Omtrent like mange hotellrom er innleid av kommunen slik at de utenlandske tilreisende har et sted å tilbringe karantenetiden.