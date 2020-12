Personer reddes ut av helikopter: – Situasjonen er svært alvorlig

GJERDRUM: (TV 2): Flere hundre personer er evakuert etter at det har gått et større jord- og leirskred i Ask i Gjerdrum kommune. Flere har status som savnet.

Et stort område i Ask i Gjerdrum kommune har blitt evakuert etter at har gått et større jord- og leirskred. Flere hus er tatt og minst ti personer ble skadd.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vi har ikke fullstendig oversikt over selve rasområdet ennå, men nødetatene er inne på skredområdet og folk blir evakuert, sier ordfører Anders Østensen (Ap) til TV 2.

Han forteller at kommunen har tatt imot minst et par hundre evakuerte på kommunehuset.

– Det er det første skrittet i evakueringen. så sender vi de videre til Olavsgaard hotell hvor de skal bli bedre ivaretatt, sier Østensen.

Hentet ut med helikopter

Ordføreren forteller at folk er i sjokk.

– Det er ulikt hvor direkte involvert de evakuerte har vært i skredet. Noen bor i skredsonen, men har ikke opplevd det helt nære på og spør hva som skjer. Andre har blitt reddet ut med helikopter og er i sjokk, sier han.

Den dramatiske hendelsen preger hele lokalsamfunnet.

– Hele stedet er preget av denne traumatiske opplevelsen. Det er ikke vann eller strøm i området. Folk er engstelige, redde og svært bekymret, sier ordføreren.

Han forteller at timingen også er svært uheldig.

– Det er romjul, det er snart nyttår. Folk er opptatt av helt andre ting enn å stå midt i en krise. Vi skal gjøre så godt vi kan, så får vi bare håpe at vi klarer å håndtere omfanget, sier Østensen.

REDNINGSAKSJON: Det pågår en oppfattende redningsaksjon i i Ask i Gjerdrum etter at det har gått et større jord- leirskred. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Satt krisestab

Ordføreren ble vekket av politiet i fire tiden natt til onsdag, og han forteller at han er preget.

– Dette er svært tøft, men det er veldig mange arbeidsoppgaver som skal gjøres, så vi fokuser på dem. Det er utrolig mye logistikk som dukker opp når slike hendelsen inntreffer, sier Østensen.

Fra å være førstemann på kommunehuset, jobber han nå side om side med flere hundre andre for å håndtere situasjonen.

– Krisestaben ble satt umiddelbart og vi kom raskt i gang med arbeidet, sier han.

Uoversiktlig situasjon

Beboerne som blir evakuert til Olavsgaard vil få rom, seng og mat.

– Vi vil også sende mennesker som er flinke til å ivareta folk som er utsatt for traumatiske hendelse. De blir ivaretatt slik at de får støtten og hjelpen de trenger, sier ordføreren.

Sykehusene uttaler at det er satt katastrofeberedskap.

– Det meldes fra skadestedet at det er svært uoversiktlig, og det kan være at man må drive evakueringsarbeid i flere dager, sier Anders Bayer ved OUS.

NVE på stedet

NVE er på stedet for å gjøre vurderinger.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor stort skredområdet er ennå, men vi ser ikke bort ifra at et enda større område blir evakuert, sier Østensen.

TV 2 har snakket med flere på stedet som sier de har vært bekymret for dårlig grunn i lengre tid.

– Kan skredet skyldes dårlig grunn?

– På store deler av Romerike er det mye leire, som kan gi dårlig grunn. Om dette stedet var spesielt utsatt vet jeg ikke, men det har jo vært et vær den siste tiden som ikke ideelt når det kommer til jordskred, sier han.