Pochettino bekreftet som ny PSG-trener

Julaften kom rapportene om at Thomas Tuchel var ferdig i Paris Saint-Germain. Bekreftelsen kom først tirsdag denne uken.

Tuchel ledet klubben til to ligatitler, én cuptittel og klubbens første Champions League-finale noensinne.

Nå bekrefter endelig Paris Saint-Germain på sine nettsider at det er tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino som tar over etter tyskeren.



Pochettino har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Spurs i november i fjor. Argentineren har en fortid som spiller i PSG fra 2001 til 2003 og har spilt 70 kamper for klubben.

En rekke tilbud

Ifølge TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué, er ikke PSG det eneste tilbudet Pochettino har mottatt det siste året.

– Han har ventet på en sjanse hos et lag som er ett eller to steg over det han hadde, sier Balagué.

– Det har han funnet i PSG. Han var invitert til å diskutere fremtiden med Barcelona, Madrid, Monaco, Benfica og mange andre. I enkelte tilfeller fikk han ikke konkrete tilbud, som Barcelona og Madrid, og i andre tilfeller var det ikke klubbene han ønsket seg. Newcastles nye eiere ville ha ham, men de kjøpte aldri Newcastle, fortsetter han.