Russland etterforsker Navalnyj for bedrageri

Etterforskningskomiteen, som har ansvar for å etterforske grov kriminalitet i Russland, opplyste tirsdag at opposisjonslederen er mistenkt for å ha brukt 356 millioner rubler som ble gitt i gaver til hans egne organisasjoner, på personlig forbruk.

Beløpet tilsvarer over 40 millioner kroner.

Etterforskerne anklager Navalnyj for blant annet å ha brukt pengene på privat eiendom og ferier i utlandet.

Kritiker

Navalnyj er i Russland kjent som korrupsjonsjeger, for sin krasse kritikk av president Vladimir Putin og for å stå i spissen for en rekke demonstrasjoner mot myndighetene.

Han er også en kjent blogger og har publisert en rekke korrupsjonsanklager på sosiale medier.

Giftattentat

I august ble han akutt syk under en flyging fra Sibir til Moskva. Flyet mellomlandet i byen Omsk slik at 44 -åringen kunne få behandling på sykehus, og to dager senere ble han evakuert til Berlin, der laboratorier påviste at han var blitt forgiftet med nervegiften novitsjok.

Navalnyj befinner seg fortsatt i utlandet, men sier han vil vende tilbake til Russland hvis det er mulig.

Han anklager den russiske sikkerhetstjenesten FSB for å ha utført forgiftningen, noe russiske myndigheter avviser.