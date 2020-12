Se kampsammendrag fra Manchester United-Wolverhampton øverst!

Manchester United fikk en drømmeavslutning på 2020. Fire minutter på overtid sikret Marcus Rashford seier mot Wolverhampton i årets siste kamp på Old Trafford.

Det kan også bli en av de siste kampen i Premier League for Manchester United på en stund.

Tirsdag la Premier League ut en oversikt som viste at det er satt ny koronasmitterekord i den engelske toppdivisjonen. Mellom 21. og 27. desember registrerte Premier League 18 nye positive tester, det høyeste tallet denne sesongen.

Ifølge avisen The Telegraph skal Premier League-klubbene diskutere en to ukers pause i januar, i frykt for at de stigende smittetallene skal skape kaos.

– Det er jo ikke en kjekk situasjon å være i, men vi som klubb har prøvd å holde rutinene, sa Solskjær om situasjonen til TV 2 på Old Trafford etter seieren mot Wolves.

– Skal ikke blande meg inn

Flere klubber har blitt hardt rammet av smitte de siste dagene. Mandag ble Manchester Citys oppgjør mot Everton utsatt på grunn av smitte hos City. Tirsdag la Sheffield United ut en pressemelding om at flere hos dem hadde fått påvist covid-19.

Samtidig melder The Athletic at onsdagens oppgjør mellom Fulham og Tottenham står i fare etter flere positive tester hos førstnevnte.

Foreløpig er det ikke meldt om positive tester hos Manchester United. De rødes norske manager forteller at klubben har satt i gang en rekke tiltak for å holde smittenivået nede.

– Vi har splittet laget i flere garderober, mange av spillerne har U18-garderoben. Vi må ta forholdsregler, og det synes jeg i hvert fall vi har vært flinke til. Så er det jo tøffe tider for alle, sier Solskjær og legger til:

– Jeg skal ikke blande meg inn i den diskusjonen. Hvis det må stenges ned, så må det stenges ned.

Manchester United skal etter planen møte Aston Villa første nyttårsadag.