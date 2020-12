Flystansen fra Storbritannia videreføres til 2. januar

Helse- og omsorgsdepartementet varsler at flystansen fra Storbritannia vil videreføres i ytterligere to dager, med mål om å begrense spredningen av det muterte, mer smittsomme koronaviruset.

– Stansen i direkteflygninger opprettholdes for å hindre spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, og for å få på plass rutiner og kapasitet som vil kreves når vi åpner opp for ordinære flygninger fra Storbritannia igjen, står det i pressemeldingen fra helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet skriver at det også er mulig at flystansen vil bli ytterligere forlenget.

De siste ukene har flere land innført innreiseforbud fra Storbritannia, etter at et nytt, mutert koronavirus, kalt VOC 202012/O1, spredte seg i landet.

Den 21. desember stanset også den norske regjeringen alle direktefly fra Storbritannia, med mål om å hindre at VOC-varianten skulle spre seg til Norge. Flystansen skulle i utgangspunktet vare i to døgn, men har stadig blitt forlenget.

Det har for øvrig blitt påvist fem tilfeller av den muterte koronavarianten i Norge. Samtlige av de smittede ankom Norge fra Storbritannia like før jul.

VOC-varianten skal være mer smittsom enn det ordinære koronaviruset, men ifølge FHI ser den ikke ut til å gi større risiko for alvorlig sykdom, og det er heller ikke noe som indikerer at koronavaksinen ikke vil ha noen effekt mot det muterte viruset.